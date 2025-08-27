Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
27 августа 2025, 16:49
«Информация уже появилась». Известны детали перехода Довбика в клуб АПЛ

Украинского форварда хочет подписать Ньюкасл

«Информация уже появилась». Известны детали перехода Довбика в клуб АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Итальянский журналист Лоренцо Пес прокомментировал информацию о возможном переходе украинского форварда римской «Ромы» Артема Довбика в английский «Ньюкасл».

«Нас ждет еще и соглашение Довбика с «Ньюкаслом». Вчера просочилась информация, что английский клуб готов предложить аренду с правом выкупа, но «Рома» требует подтверждения трансфера», – сказал Пес в эфире TeleRadioStereo.

Довбик перешел в «Рому» летом 2024 года из «Жироны». За украинского нападающего римский клуб заплатил испанскому 30,5 млн евро. Контракт Артема с римлянами рассчитан до лета 2029 года.

Сообщалось, что Довбик отказал итальянскому гранду ради другого клуба.

