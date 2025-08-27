«Информация уже появилась». Известны детали перехода Довбика в клуб АПЛ
Украинского форварда хочет подписать Ньюкасл
Итальянский журналист Лоренцо Пес прокомментировал информацию о возможном переходе украинского форварда римской «Ромы» Артема Довбика в английский «Ньюкасл».
«Нас ждет еще и соглашение Довбика с «Ньюкаслом». Вчера просочилась информация, что английский клуб готов предложить аренду с правом выкупа, но «Рома» требует подтверждения трансфера», – сказал Пес в эфире TeleRadioStereo.
Довбик перешел в «Рому» летом 2024 года из «Жироны». За украинского нападающего римский клуб заплатил испанскому 30,5 млн евро. Контракт Артема с римлянами рассчитан до лета 2029 года.
Сообщалось, что Довбик отказал итальянскому гранду ради другого клуба.
Ну от навіщо одному з лідерів АПЛ Довбик? Враховуючи його травматичність, то в АПЛ він буде ще менше грати ніж в Серії А.
Так що швидше схоже на чергову "качку" ніж а реальний трансфер