«Еще может подарить сюрприз». Эксперт – о главных сенсациях Кубка Украины

В 1/32 финала Кубка Украины по футболу было зафиксировано несколько сенсационных результатов – вынуждены были досрочно сойти с дистанции представители УПЛ «Колос» и «Эпицентр».

Известный эксперт Олег Федорчук в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал, следует ли и в дальнейшем ожидать взлетов от команд низших лиг:

– Не думаю. Это еще на старте сезона не так ощутима разница в подготовке команд – участниц того же кубкового турнира. Однако постепенно клубы УПЛ и ПФЛ будут набирать обороты, к тому же исчезнет фактор недооценки соперников.

– И все же, что помешало «Колосу» и «Эпицентру» избежать болезненного удара по клубному имиджу?

– Убежден, что здесь не обошлось без шапкозакидаческого настроения. Кстати, «Колос» под руководством Руслана Костышина, прежде всего, отличался максимальной мотивацией и домашними заготовками при розыгрыше стандартных положений. Это часто приносило весомые дивиденды. Но в противостоянии со второлиговым «Локомотивом» произошел сбой. Когда же ковалевцы опомнились, их усилий хватило только на то, чтобы сравнять счет в компенсированное время. Но в футбольной лотерее они были наказаны за неуважение к визави.

Еще один «нарушитель спокойствия» – «Агротех» из Тышковки – это отдельная история. В свое время мне приходилось опекать нескольких игроков этой команды. И, действительно, по разным причинам в «Агротехе» отсутствует тренировочный процесс, команда собирается только на календарные матчи среди любителей, но в ней хватает опытных исполнителей, которые могут сплотиться на один поединок с профессиональными клубами. Сложилось впечатление, что к этому футболисты «Эпицентра» не были готовы, а перестроиться по ходу поединка не всегда удается.

– Так что, от «Агротеха» уже не следует ожидать такой вспышки в матчах с более именитыми командами?

– Нет, в ближайшее время все станет на свои места. Команды мастеров приобретут оптимальную спортивную форму, а любители вынуждены будут сойти с кубковой дистанции из-за пробелов в подготовке. Тем более, что, как мне известно, тот же «Агротех» и в дальнейшем не планирует тренироваться.

Хотя еще может быть исключение, мне импонирует «Денгофф» – хорошо обученная команда, в которой созданы надлежащие условия для подготовительного процесса. На мой взгляд, «Денгофф» мог спокойно быть на виду и во Второй лиге, однако его почему-то устраивает любительский статус. Перволиговое «Прикарпатье-Благо» уже убедилось в способностях «Денгоффа», и я не удивлюсь, если он успешно преодолеет следующий кубковый этап.

Напомним, что 28 августа в 14:00 состоится жеребьевка раунда 1/16 финала Кубка Украины.