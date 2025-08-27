Кайрат был на 187 мест в рейтинге УЕФА ниже Селтика, на 184 – чем Слован
Казахстанский клуб одержал две шокирующие победы в квалификационных раундах Лиги чемпионов
Казахстанский Кайрат впервые в своей истории вышел в Лигу чемпионов и стал самым восточным участником в истории турнира.
Клуб из Казахстана отличился также и другим достижением. Кайрат в квалификационных раундах турнира прошел Слован, который в рейтинге УЕФА стоит выше на 184 ступеньки, а затем и Селтик (на 187).
Эти победы в противостояниях вошли в четверку самых шокирующих в истории Лиги чемпионов.
Антирекорд турнира держит молдавский Шериф, который в 2019 году умудрился проиграть противостояние грузинской Иберии, которая в рейтинге УЕФА находилась ниже на 208 ступеней.
Самые шокирующие выбывания команд в Лиге чемпионов (наибольшая разница между местом в рейтинге УЕФА):
- 208 – Шериф (Молдова), от Иберии (Грузия) в 2019 году
- 187 – Селтик (Шотландия), от Кайрата (Казахстан) в 2025 году
- 185 – Дандолк (Ирландия), от Целе (Словения) в 2020 году
- 184 – Слован (Словакия), от Кайрата (Казахстан), в 2025 году
- 183 – Лудогорец (Болгария), от Милсами (Молдова) в 2015 году
- 183 – Линкольн Ред Импс (Гибралтар), от Фероникели (Косово) в 2019 году
- 180 – Линфилд (Северная Ирландия), от Шелбурна (Ирландия) в 2025 году
- 178 – Линкольн Ред Импс (Гибралтар), от Дриты (Косово) в 2018 году
- 169 – Црвена Звезда (Сербия), от Омонии (Кипр) в 2020 году
- 168 – Марсель (Франция), от Панатинаикоса (Греция) в 2023 году
Celtic's Champions League elimination ranks as the second worst in history based on the differential in UEFA club rankings pic.twitter.com/URxOghWyOD— Euan Booth Robertson (@EuanBRobertson) August 27, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Наставник Динамо дал пресс-конференцию перед игрой с командой из Тель-Авива
«Шахтер» готов продать Кевина