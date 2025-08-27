Кайрат был на 187 мест в рейтинге УЕФА ниже Селтика, на 184 – чем Слован

Казахстанский Кайрат впервые в своей истории вышел в Лигу чемпионов и стал самым восточным участником в истории турнира.

Клуб из Казахстана отличился также и другим достижением. Кайрат в квалификационных раундах турнира прошел Слован, который в рейтинге УЕФА стоит выше на 184 ступеньки, а затем и Селтик (на 187).

Эти победы в противостояниях вошли в четверку самых шокирующих в истории Лиги чемпионов.

Антирекорд турнира держит молдавский Шериф, который в 2019 году умудрился проиграть противостояние грузинской Иберии, которая в рейтинге УЕФА находилась ниже на 208 ступеней.

Самые шокирующие выбывания команд в Лиге чемпионов (наибольшая разница между местом в рейтинге УЕФА):

208 – Шериф (Молдова), от Иберии (Грузия) в 2019 году

187 – Селтик (Шотландия), от Кайрата (Казахстан) в 2025 году

185 – Дандолк (Ирландия), от Целе (Словения) в 2020 году

184 – Слован (Словакия), от Кайрата (Казахстан), в 2025 году

183 – Лудогорец (Болгария), от Милсами (Молдова) в 2015 году

183 – Линкольн Ред Импс (Гибралтар), от Фероникели (Косово) в 2019 году

180 – Линфилд (Северная Ирландия), от Шелбурна (Ирландия) в 2025 году

178 – Линкольн Ред Импс (Гибралтар), от Дриты (Косово) в 2018 году

169 – Црвена Звезда (Сербия), от Омонии (Кипр) в 2020 году

168 – Марсель (Франция), от Панатинаикоса (Греция) в 2023 году