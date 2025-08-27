Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кайрат был на 187 мест в рейтинге УЕФА ниже Селтика, на 184 – чем Слован
Лига чемпионов
27 августа 2025, 19:44 | Обновлено 27 августа 2025, 20:23
Казахстанский клуб одержал две шокирующие победы в квалификационных раундах Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Казахстанский Кайрат впервые в своей истории вышел в Лигу чемпионов и стал самым восточным участником в истории турнира.

Клуб из Казахстана отличился также и другим достижением. Кайрат в квалификационных раундах турнира прошел Слован, который в рейтинге УЕФА стоит выше на 184 ступеньки, а затем и Селтик (на 187).

Эти победы в противостояниях вошли в четверку самых шокирующих в истории Лиги чемпионов.

Антирекорд турнира держит молдавский Шериф, который в 2019 году умудрился проиграть противостояние грузинской Иберии, которая в рейтинге УЕФА находилась ниже на 208 ступеней.

Самые шокирующие выбывания команд в Лиге чемпионов (наибольшая разница между местом в рейтинге УЕФА):

  • 208 – Шериф (Молдова), от Иберии (Грузия) в 2019 году
  • 187 – Селтик (Шотландия), от Кайрата (Казахстан) в 2025 году
  • 185 – Дандолк (Ирландия), от Целе (Словения) в 2020 году
  • 184 – Слован (Словакия), от Кайрата (Казахстан), в 2025 году
  • 183 – Лудогорец (Болгария), от Милсами (Молдова) в 2015 году
  • 183 – Линкольн Ред Импс (Гибралтар), от Фероникели (Косово) в 2019 году
  • 180 – Линфилд (Северная Ирландия), от Шелбурна (Ирландия) в 2025 году
  • 178 – Линкольн Ред Импс (Гибралтар), от Дриты (Косово) в 2018 году
  • 169 – Црвена Звезда (Сербия), от Омонии (Кипр) в 2020 году
  • 168 – Марсель (Франция), от Панатинаикоса (Греция) в 2023 году
По теме:
Трубин vs Моуриньо. Известны составы на матч Q4 ЛЧ Бенфика – Фенербахче
Буде-Глимт и Кайрат установили новые географические границы Лиги чемпионов
Янг Бойз – Слован. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Кайрат Алматы Лига чемпионов Селтик рейтинг УЕФА Слован Братислава статистика
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
