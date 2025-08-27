Украинские арбитры назначены на матч квалификации Лиги конференций
Судьи будут работать на поединке между «Виртусом» и «Брейдабликом»
УЕФА назначил украинскую бригаду судей на второй матч четвертого раунда Лиги конференций между клубами «Виртус» и «Брейдаблик». Первая игра завершилась победой «Брейдаблика» – 2:1.
Главным арбитром встречи станет 36-летний Николай Балакин, для которого этот поединок станет третьим на европейской арене в сезоне 2025/26.
Помогать ему будут Александр Беркут и Виктор Матяш, четвертый судья – Денис Шурман.
За работу системы VAR будут отвечать Алексей Деревинский и Дмитрий Панчищин.
Матч-ответ между клубами состоится 28 августа на арене «Сан Марино Стэдиум» в коммуне Серравалле.
