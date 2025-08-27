Украинские судьи будут работать на матчах чемпионата мира U-17

Три украинских арбитра будут работать на матчах финальной части ЧМ-2025 U-17.

Юношеский чемпионат мира пройдет с 3 по 27 ноября 2025 года в Катаре.

Об этом решении сообщили ФИФА и УАФ (Украинская ассоциация футбола).

В роли главного арбитра выступит Алексей Деревинский, а работу лайнсменов будут выполнять Алексей Миронов и Виктор Матяш.