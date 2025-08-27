Молодежные турниры27 августа 2025, 03:37 | Обновлено 27 августа 2025, 04:02
Украинские судьи будут работать на матчах чемпионата мира U-17
Бригада Алексея Деревинского в ноябре отправится в Катар
Три украинских арбитра будут работать на матчах финальной части ЧМ-2025 U-17.
Юношеский чемпионат мира пройдет с 3 по 27 ноября 2025 года в Катаре.
Об этом решении сообщили ФИФА и УАФ (Украинская ассоциация футбола).
В роли главного арбитра выступит Алексей Деревинский, а работу лайнсменов будут выполнять Алексей Миронов и Виктор Матяш.
