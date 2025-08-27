Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Никаких перспектив. Зинченко посоветовали покинуть Арсенал
Англия
27 августа 2025, 08:42 |
Никаких перспектив. Зинченко посоветовали покинуть Арсенал

Украинский защитник имеет мало шансов, чтобы получить игровое время в сезоне 2025/26

Никаких перспектив. Зинченко посоветовали покинуть Арсенал
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Защитнику лондонского «Арсенала» и сборной Украины Александру Зинченко посоветовали покинуть Премьер-лигу и перебраться в другой клуб. Издание Goal опубликовало материал о тех футболистах «канониров», которым необходимо перезагрузить карьеру.

«Зинченко – защитник, одаренный способностью плавно смещаться в центр поля, и когда-то казался особенно удачным приобретением.

Однако, несмотря на исключительную универсальность украинца, Артета больше не находит для него реального применения, и в прошлом сезоне Зинченко даже не имел возможности регулярно выходить на позиции левого защитника, уступая место партнерам по команде.

После возвращения Риккардо Калафьори в форму (после травмы – прим), перспективы Зинченко сыграть в стартовом составе сейчас отсутствуют, поскольку он находится слишком низко в клубной иерархии.

Как недавно сказал сам 28-летний игрок: «Неиграющий игрок – это ничто». Можно только надеяться, что в ближайшие дни для Александра найдется новый клуб», – сообщили в издании.

В прошлом сезоне защитник сборной Украины провел 23 матча во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Контракт футболиста с «канонирами» истекает в июне 2026 года.


Эдегор превзошел легенду Арсенала по интересному показателю в АПЛ
Арсенал, Тоттенхэм, Ливерпуль. Как выглядит таблица АПЛ после 2-го тура
Райя и Викарио – лидеры сезона АПЛ среди голкиперов
Арсенал Лондон Александр Зинченко Микель Артета
Николай Титюк Источник: Goal.com
