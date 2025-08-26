Зинченко два раза подряд не попал в заявку Арсенала. Известна причина

Защитник английского «Арсенала» и сборной Украины Александр Зинченко дважды подряд не попал в заявку лондонской команды.

Как оказалось, 28-летний футболист травмировал икроножную мышцу и не сможет помочь «канонирам» в ближайшее время. О сроках восстановления защитника пока ничего неизвестно.

Кроме Зинченко, главный тренер Микель Артета потерял еще пять футболистов.

Из-за различных травм и повреждений «Арсенал» остался без защитника Габриэла, полузащитника Мартина Эдегора, форвардов Кая Хаверца и Габриэла Жезуса, вингера Букайо Сака.

Лондонский клуб успешно стартовал в чемпионате Англии, одержав две победы – с минимальным счетом одолели «Манчестер Юнайтед» (1:0) и разгромили «Лидс». 31 августа подопечные Микеля Артеты на выезде сыграют против «Ливерпуля».