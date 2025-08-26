Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Зинченко два раза подряд не попал в заявку Арсенала. Известна причина
Англия
26 августа 2025, 03:11
Зинченко два раза подряд не попал в заявку Арсенала. Известна причина

Защитник сборной Украины травмировал икроножную мышцу

Зинченко два раза подряд не попал в заявку Арсенала. Известна причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Защитник английского «Арсенала» и сборной Украины Александр Зинченко дважды подряд не попал в заявку лондонской команды.

Как оказалось, 28-летний футболист травмировал икроножную мышцу и не сможет помочь «канонирам» в ближайшее время. О сроках восстановления защитника пока ничего неизвестно.

Кроме Зинченко, главный тренер Микель Артета потерял еще пять футболистов.

Из-за различных травм и повреждений «Арсенал» остался без защитника Габриэла, полузащитника Мартина Эдегора, форвардов Кая Хаверца и Габриэла Жезуса, вингера Букайо Сака.

Лондонский клуб успешно стартовал в чемпионате Англии, одержав две победы – с минимальным счетом одолели «Манчестер Юнайтед» (1:0) и разгромили «Лидс». 31 августа подопечные Микеля Артеты на выезде сыграют против «Ливерпуля».

Всего лишь третий вратарь за 8 сезонов УПЛ отдал голевую передачу
ФОТО. Зачем одноклубник Зинченка снова сыграл свадьбу со своей женой?
Шахтер продает билеты на матч 4-го тура УПЛ с Александрией
Николай Титюк
