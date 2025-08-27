Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украинки будут работать арбитрами на матче женской Лиги чемпионов
Лига чемпионов
27 августа 2025, 05:37 | Обновлено 27 августа 2025, 06:09
68
0

Украинки будут работать арбитрами на матче женской Лиги чемпионов

Кристина Козорог и Александра Вдовина рассудят матч Мура и Спартак Трнава

27 августа 2025, 05:37 | Обновлено 27 августа 2025, 06:09
68
0
Украинки будут работать арбитрами на матче женской Лиги чемпионов
УАФ. Кристина Козорог

На полуфинальном матче квалификационного раунда женской Лиги чемпионов 2025/26 будут работать украинские судьи.

Матч «Мура» (Словения) – «Спартак» Трнава (Словакия), который состоится 27 августа, будут обслуживать два украинских арбитра.

Обязанности главного арбитра будет исполнять Кристина Козорог, а один из ее помощников на линии – Александр Вдовина.

По теме:
Назначены судьи на 4-й тур УПЛ. Кто обслужит поединки Динамо и Шахтера
Украинские судьи назначены на матчи предварительного раунда ЛЧ по футзалу
Украинские судьи будут работать на матчах чемпионата мира U-17
Лига чемпионов по футболу среди женщин Кристина Козорог Александра Вдовина Спартак Трнава Мура судейские назначения
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хаби Алонсо запланировал революцию в воротах Реала. Куртуа очень зол
Футбол | 27 августа 2025, 07:15 0
Хаби Алонсо запланировал революцию в воротах Реала. Куртуа очень зол
Хаби Алонсо запланировал революцию в воротах Реала. Куртуа очень зол

Испанский тренер хочет купить молодого вратаря

Список Реброва: два дебютанта, больше проблемных мест и без Ярмоленко
Футбол | 26 августа 2025, 14:53 35
Список Реброва: два дебютанта, больше проблемных мест и без Ярмоленко
Список Реброва: два дебютанта, больше проблемных мест и без Ярмоленко

Валерий Василенко – о выборе наставника сборной Украины на старт отбора ЧМ-2026

Замена Шовковскому. Динамо был предложен иностранный специалист
Футбол | 26.08.2025, 19:02
Замена Шовковскому. Динамо был предложен иностранный специалист
Замена Шовковскому. Динамо был предложен иностранный специалист
Ротань не рассчитывает на игрока сборной Украины. Полесье хочет его продать
Футбол | 26.08.2025, 07:46
Ротань не рассчитывает на игрока сборной Украины. Полесье хочет его продать
Ротань не рассчитывает на игрока сборной Украины. Полесье хочет его продать
Судаков принял решение о будущем. Он очень недоволен
Футбол | 27.08.2025, 00:20
Судаков принял решение о будущем. Он очень недоволен
Судаков принял решение о будущем. Он очень недоволен
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Команде, выигравшей матч Кубка Украины, грозит техпоражение. Что случилось?
Команде, выигравшей матч Кубка Украины, грозит техпоражение. Что случилось?
25.08.2025, 00:43
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо Хачериди нашел себе новый профи-клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо Хачериди нашел себе новый профи-клуб
25.08.2025, 16:02 33
Футбол
Американский супертяж: «Он старый, скучный, как Кличко»
Американский супертяж: «Он старый, скучный, как Кличко»
25.08.2025, 01:38 10
Бокс
Ванат согласился покинуть Динамо и перейти в чемпионат Испании
Ванат согласился покинуть Динамо и перейти в чемпионат Испании
25.08.2025, 09:27 42
Футбол
Лунин получил предложение от культового клуба. Уже решил, за кого играть
Лунин получил предложение от культового клуба. Уже решил, за кого играть
25.08.2025, 04:03 5
Футбол
Два дебютанта. Ребров объявил состав сборной Украины на сентябрьские матчи
Два дебютанта. Ребров объявил состав сборной Украины на сентябрьские матчи
26.08.2025, 09:12 83
Футбол
15-я ракетка мира вылетела с US Open 2025, проиграв третий сет со счета 5:1
15-я ракетка мира вылетела с US Open 2025, проиграв третий сет со счета 5:1
25.08.2025, 00:07 1
Теннис
Украинский форвард прокомментировал свой переход из Динамо в Шахтер
Украинский форвард прокомментировал свой переход из Динамо в Шахтер
25.08.2025, 11:43 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем