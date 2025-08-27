Лига чемпионов27 августа 2025, 05:37 | Обновлено 27 августа 2025, 06:09
Украинки будут работать арбитрами на матче женской Лиги чемпионов
Кристина Козорог и Александра Вдовина рассудят матч Мура и Спартак Трнава
27 августа 2025, 05:37 | Обновлено 27 августа 2025, 06:09
На полуфинальном матче квалификационного раунда женской Лиги чемпионов 2025/26 будут работать украинские судьи.
Матч «Мура» (Словения) – «Спартак» Трнава (Словакия), который состоится 27 августа, будут обслуживать два украинских арбитра.
Обязанности главного арбитра будет исполнять Кристина Козорог, а один из ее помощников на линии – Александр Вдовина.
