Лига конференций
27 августа 2025, 06:34 | Обновлено 27 августа 2025, 06:47
ВИДЕО, Полесье прибыло в Италию на матч Лиги конференций с Фиорентиной

28 августа в 21:00 состоится второй матч Q4 Лиги конференций УЕФА

ФК Полесье

Житомирское «Полесье» прибыло в Италию ответному матчу Q4 Лиги конференций против «Фиорентины».

Коуч Руслан Ротань Ротань готовит волков ко второй игре с фиалками после поражения 0:3 в первом поединке.

28 августа в 21:00 состоится второй матч Q4 Лиги конференций УЕФА против «Фиорентины»

Игра пройдет в итальянской Флоренции на Стадио Мапеи – Читта дель Триколоре.

Николай Степанов
