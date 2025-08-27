Житомирское «Полесье» прибыло в Италию ответному матчу Q4 Лиги конференций против «Фиорентины».

Коуч Руслан Ротань Ротань готовит волков ко второй игре с фиалками после поражения 0:3 в первом поединке.

28 августа в 21:00 состоится второй матч Q4 Лиги конференций УЕФА против «Фиорентины»

Игра пройдет в итальянской Флоренции на Стадио Мапеи – Читта дель Триколоре.

ВИДЕО, Полесье прибыло в Италию на матч Лиги конференций с Фиорентиной