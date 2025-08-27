Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Тренировка Полесья. Ротань готовит волков к второй игре с Фиорентиной
Лига конференций
27 августа 2025, 05:45 | Обновлено 27 августа 2025, 06:46
В первом матче волки уступили фиалкам со счетом 0:3

ФК Полесье. Руслан Ротань

Житомирское «Полесье» готовится к ответному матчу Q4 Лиги конференций против «Фиорентины» в Италии.

Коуч Руслан Ротань Ротань настраивает волков на вторую игру с фиалками после поражения 0:3 в первом поединке.

28 августа в 21:00 состоится второй матч Q4 Лиги конференций УЕФА против «Фиорентины»

Игра пройдет в итальянской Флоренции на Стадио Мапеи – Читта дель Триколоре.

Назначены судьи на 4-й тур УПЛ. Кто обслужит поединки Динамо и Шахтера
ВИДЕО, Полесье прибыло в Италию на матч Лиги конференций с Фиорентиной
Шахтер уступил Систерс. Итоги 4 тура женского чемпионата Украины и таблица
