Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
27 августа 2025, 02:23 | Обновлено 27 августа 2025, 02:58
Легионер Шахтер вызван в сборную Боливии. Он может сыграть против Бразилии

Диего Арройо отправится на матчи квалификации чемпионата мира 2026

Легионер Шахтер вызван в сборную Боливии. Он может сыграть против Бразилии
ФК Шахтер. Диего Арройо

Легионер Шахтера Диего Арройо получил вызов в сборную Боливии.

В квалификационных матчах чемпионата мира 2026 года команда Боливии проведет в сентябре два поединка.

защитника Шахтера может сыграть против Колумбии (5 сентября) и Бразилии (10 сентября).

После 16 сыгранных туров Боливия набрала 17 очков и занимает 8 место в турнирной таблице.

Комментарии
