Легионер Шахтер вызван в сборную Боливии. Он может сыграть против Бразилии

Легионер Шахтера Диего Арройо получил вызов в сборную Боливии.

В квалификационных матчах чемпионата мира 2026 года команда Боливии проведет в сентябре два поединка.

защитника Шахтера может сыграть против Колумбии (5 сентября) и Бразилии (10 сентября).

После 16 сыгранных туров Боливия набрала 17 очков и занимает 8 место в турнирной таблице.