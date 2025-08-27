Чемпионат мира27 августа 2025, 02:23 | Обновлено 27 августа 2025, 02:58
Легионер Шахтер вызван в сборную Боливии. Он может сыграть против Бразилии
Диего Арройо отправится на матчи квалификации чемпионата мира 2026
Легионер Шахтера Диего Арройо получил вызов в сборную Боливии.
В квалификационных матчах чемпионата мира 2026 года команда Боливии проведет в сентябре два поединка.
защитника Шахтера может сыграть против Колумбии (5 сентября) и Бразилии (10 сентября).
После 16 сыгранных туров Боливия набрала 17 очков и занимает 8 место в турнирной таблице.
