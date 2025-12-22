ФОТО. Шокирующая стоимость сумочки жены Неймара. Роскошь, как она есть

Нападающий «Сантоса» и сборной Бразилии Неймар был замечен в Нью-Йорке вместе со своей супругой Бруной Бьянкарди.

33-летний форвард выглядел неузнаваемым во время прогулки по улицам города 13 декабря.

Пара посетила церемонию зажжения рождественской елки у Рокфеллер-центра, фактически открыв свои рождественские каникулы в США. На публике Неймар появился в лыжной маске.

Бруна Бьянкарди дополнила свой образ сумкой Hermes Kelly 25 из карамельно-коричневой кожи – аксессуар стоит примерно от 12 000 до 13 200 долларов в зависимости от размера, типа кожи и того, куплен ли он новым в бутике или на вторичном рынке.