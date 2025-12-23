ФИФА поставила точку по делу с миллионным долгом клуба Краштиану Роналду

С Саудовского «Аль-Насра» за который играет Криштиану Роналду был снят запрет на регистрацию новых игроков.

Трансферный бан был наложен 20 декабря из-за задолженности в размере 9 миллионов евро перед «Ман Сити» за переход Эмерика Ляпорта в 2023 году. Согласно условиям соглашения, «Аль-Наср» обязан был произвести платеж до 31 августа.

Сегодня ФИФА официально подтвердила, что саудовский клуб полностью выполнил все финансовые обязательства. Дисциплинарное дело в отношении «Аль-Насра» закрыто, а запрет на регистрацию новичков отменен.