Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФИФА поставила точку по делу с миллионным долгом клуба Краштиану Роналду
Саудовская Аравия
23 декабря 2025, 02:44 |
Скандал с долгами завершен

Getty Images/Global Images Ukraine

С Саудовского «Аль-Насра» за который играет Криштиану Роналду был снят запрет на регистрацию новых игроков.

Трансферный бан был наложен 20 декабря из-за задолженности в размере 9 миллионов евро перед «Ман Сити» за переход Эмерика Ляпорта в 2023 году. Согласно условиям соглашения, «Аль-Наср» обязан был произвести платеж до 31 августа.

Сегодня ФИФА официально подтвердила, что саудовский клуб полностью выполнил все финансовые обязательства. Дисциплинарное дело в отношении «Аль-Насра» закрыто, а запрет на регистрацию новичков отменен.

По теме:
ФОТО. Звезда Манчестер Сити объявил о помолвке
Мбаппе догнал Роналду, однако до рекордов Месси и Мюллера очень далеко
10 побед подряд от Астон Виллы. Какие команды АПЛ имели более длинные серии
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд чемпионат Саудовской Аравии по футболу Манчестер Сити Эмерик Ляпорт
Михаил Олексиенко Источник: Фабрицио Романо
