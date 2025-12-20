Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Аль-Наср получил трансферный бан от ФИФА. Известна причина
Саудовская Аравия
20 декабря 2025, 17:12 |
228
0

Саудовский клуб задолжал деньги за трансфер Ляпорта

Getty Images/Global Images Ukraine

Решение Международной федерации футбола (ФИФА) наложить трансферный бан на «Аль-Наср» связано с долгами за трансфер Эмерика Ляпорта, сообщает Ar-Riyadiyah.

«Манчестер Сити» подал жалобу в ФИФА из-за неплатежа саудовским клубом одной из выплат за переход испанского защитника в «Аль-Наср» во время летнего трансферного окна 2023 года.

Сумма задолженности, по которой «Сити» подал жалобу, составляет 9 миллионов евро, а срок её выплаты был 31 августа прошлого года.

Запрет на регистрацию новых игроков будет снят с «Аль-Наср» после выплаты задолженности.

После двух сезонов в составе саудовского клуба, за который Ляпорт сыграл 69 матчей, он прошлым летом перешёл в «Атлетик Бильбао».

Эмерик Ляпорт ФИФА трансферный бан Аль-Наср Эр-Рияд чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Иван Чирко Источник
