Аль-Наср получил трансферный бан от ФИФА. Известна причина
Саудовский клуб задолжал деньги за трансфер Ляпорта
Решение Международной федерации футбола (ФИФА) наложить трансферный бан на «Аль-Наср» связано с долгами за трансфер Эмерика Ляпорта, сообщает Ar-Riyadiyah.
«Манчестер Сити» подал жалобу в ФИФА из-за неплатежа саудовским клубом одной из выплат за переход испанского защитника в «Аль-Наср» во время летнего трансферного окна 2023 года.
Сумма задолженности, по которой «Сити» подал жалобу, составляет 9 миллионов евро, а срок её выплаты был 31 августа прошлого года.
Запрет на регистрацию новых игроков будет снят с «Аль-Наср» после выплаты задолженности.
После двух сезонов в составе саудовского клуба, за который Ляпорт сыграл 69 матчей, он прошлым летом перешёл в «Атлетик Бильбао».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сообщалось, что украинцем интересуется «Актобе»
«Левый Берег» заинтересован в услугах Назара Балабы, который покинул ровенский «Верес»