Аль-Наср получил трансферный бан от ФИФА. Известна причина

Решение Международной федерации футбола (ФИФА) наложить трансферный бан на «Аль-Наср» связано с долгами за трансфер Эмерика Ляпорта, сообщает Ar-Riyadiyah.

«Манчестер Сити» подал жалобу в ФИФА из-за неплатежа саудовским клубом одной из выплат за переход испанского защитника в «Аль-Наср» во время летнего трансферного окна 2023 года.

Сумма задолженности, по которой «Сити» подал жалобу, составляет 9 миллионов евро, а срок её выплаты был 31 августа прошлого года.

Запрет на регистрацию новых игроков будет снят с «Аль-Наср» после выплаты задолженности.

После двух сезонов в составе саудовского клуба, за который Ляпорт сыграл 69 матчей, он прошлым летом перешёл в «Атлетик Бильбао».