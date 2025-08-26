Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шахтер поздравил Очеретько с первым вызовом в сборную Украины
Украина. Премьер лига
26 августа 2025, 20:27 | Обновлено 26 августа 2025, 20:56
105
0

Шахтер поздравил Очеретько с первым вызовом в сборную Украины

7 футболистов вызваны из донецкой команды на матчи квалификации ЧМ-2026

Шахтер поздравил Очеретько с первым вызовом в сборную Украины
ФК Шахтер. Олег Очеретько

Донецкий Шахтер поздравил Олега Очеретько с первым вызовом в сборную Украины.

7 игроков «Шахтера» вызваны в сборную Украины на матчи с Францией и Азербайджаном

Сборная Украины сыграет с Францией (5 сентября, Вроцлав) и Азербайджаном (9 сентября, Баку) в квалификации чемпионата мира 2026.

Представители Шахтера в сборной Украины (7 футболистов): Дмитрий Ризнык, Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Георгий Судаков, Артем Бондаренко, Олег Очеретько.

Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
