Шахтер поздравил Очеретько с первым вызовом в сборную Украины
7 футболистов вызваны из донецкой команды на матчи квалификации ЧМ-2026
Донецкий Шахтер поздравил Олега Очеретько с первым вызовом в сборную Украины.
7 игроков «Шахтера» вызваны в сборную Украины на матчи с Францией и Азербайджаном
Сборная Украины сыграет с Францией (5 сентября, Вроцлав) и Азербайджаном (9 сентября, Баку) в квалификации чемпионата мира 2026.
Представители Шахтера в сборной Украины (7 футболистов): Дмитрий Ризнык, Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Георгий Судаков, Артем Бондаренко, Олег Очеретько.
