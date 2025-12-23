Историческая таблица Суперкубка Италии. Все финалы: у кого сколько титулов
Наполи взял 3-й трофей, больше имеют Ювентус, Милан, Интер и Лацио
Вечером 22 декабря в саудовском Эр-Рияде состоялся финальный матч Суперкубка Италии.
Команда Наполи переиграла Болонью (2:0) в саудовском Эр-Рияде и стала победителем Суперкубка Италии.
Дубль для Наполи, забив голы на 39-й и 57-й минутах, оформил бразильский вингер Давид Нерес, экс-игрок Шахтера.
Наполи взял 3-й трофей Суперкубка Италии после побед в 1990 и 2014 годах.
Больше титулов в Суперкубках имеют: Ювентус (9), Милан, Интер (по 8) и Лацио (5).
Два трофея имеет Рома, по одному разу побеждали в этом турнире Сампдория, Парма и Фиорентина.
С 2023 года турнир проводится с участием 4 команд в формате с полуфиналами и финалом.
Суперкубок Италии 2025. Финал
22 декабря 2025. Эр-Рияд (Саудовская Аравия)
Наполи – Болонья – 2:0
Голы: Давид Нерес, 39, 57
Историческая таблица: все финалы Суперкубка Италии
Количество побед в Суперкубках Италии
