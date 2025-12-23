Историческая таблица Суперкубка Италии. Все финалы: у кого сколько титулов

Вечером 22 декабря в саудовском Эр-Рияде состоялся финальный матч Суперкубка Италии.

Команда Наполи переиграла Болонью (2:0) в саудовском Эр-Рияде и стала победителем Суперкубка Италии.

Дубль для Наполи, забив голы на 39-й и 57-й минутах, оформил бразильский вингер Давид Нерес, экс-игрок Шахтера.

Наполи взял 3-й трофей Суперкубка Италии после побед в 1990 и 2014 годах.

Больше титулов в Суперкубках имеют: Ювентус (9), Милан, Интер (по 8) и Лацио (5).

Два трофея имеет Рома, по одному разу побеждали в этом турнире Сампдория, Парма и Фиорентина.

С 2023 года турнир проводится с участием 4 команд в формате с полуфиналами и финалом.

Суперкубок Италии 2025. Финал

22 декабря 2025. Эр-Рияд (Саудовская Аравия)

Наполи – Болонья – 2:0

Голы: Давид Нерес, 39, 57

Историческая таблица: все финалы Суперкубка Италии

Количество побед в Суперкубках Италии

Видео голов и обзор матча