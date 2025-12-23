Винисиус недоволен действиями Реала

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор осознает, что в данный момент находится не в лучшей форме, однако в то же время считает, что к нему приковано чрезмерное внимание.

Болельщики «Мадрида» освистывали 25-летнего игрока сборной Бразилии, который не забивает уже в 17 матчах подряд, после его замены в поединке Ла Лиги с «Севильей» (2:0), когда футболист покидал поле.

Как сообщает The Athletic со ссылкой на источники в команде, Винисиус признал внутри клуба, что демонстрирует не лучшую игру, но в то же время чувствует, что его слишком часто выделяют среди других футболистов, особенно в те моменты, когда у команды возникают трудности.

«Реал» не применил дисциплинарных мер к вингеру после его чрезмерно эмоциональной реакции на замену в матче с «Барселоной», однако источники в клубе признались, что разочарованы поведением Винисиуса, которое, по их мнению, не соответствует статусу опытного игрока.

В отсутствие Даниэля Карвахаля и Федерико Вальверде нападающий исполнял роль капитана в субботнем матче на «Сантьяго Бернабеу». В начале встречи камеры зафиксировали, как он реагировал на свист с трибун: «Что мы сделали? Что я сделал? Это первая минута игры… Черт возьми!» – сказал Винисиус.