Шахтер вышел на трансферный рынок. Известно, кого горняки собираются купить
Донецкий клуб находится в поиске правого защитника
Донецкий «Шахтер» выходит на трансферный рынок в поисках усиления. Об этом сообщает Сергей Тищенко.
По информации источника, после того, как Ефим Конопля отказался продлевать контракт с грандом Украинской Преиьер-лиги, в клубе приняли решение выйти на трансферный рынок в поиске правого защитника.
Соглашение между Ефимом Коноплей и донецким «Шахтером» истекает 30 сентября 2026 года.
После 16 туров чемпионата Украины команда Ады Турана идет второй в таблице, уступая ЛНЗ из-за поражения в очной встрече.
Ранее сообщалось о том, что топ-клуб практически завершил переход вингера «Шахтера».
