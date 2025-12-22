Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  4. Шахтер вышел на трансферный рынок. Известно, кого горняки собираются купить
Украина. Премьер лига
22 декабря 2025, 22:28 |
1202
1

Шахтер вышел на трансферный рынок. Известно, кого горняки собираются купить

Донецкий клуб находится в поиске правого защитника

Getty Images/Global Images Ukraine. Шахтер

Донецкий «Шахтер» выходит на трансферный рынок в поисках усиления. Об этом сообщает Сергей Тищенко.

По информации источника, после того, как Ефим Конопля отказался продлевать контракт с грандом Украинской Преиьер-лиги, в клубе приняли решение выйти на трансферный рынок в поиске правого защитника.

Соглашение между Ефимом Коноплей и донецким «Шахтером» истекает 30 сентября 2026 года.

После 16 туров чемпионата Украины команда Ады Турана идет второй в таблице, уступая ЛНЗ из-за поражения в очной встрече.

Ранее сообщалось о том, что топ-клуб практически завершил переход вингера «Шахтера».

Шахтер Донецк Ефим Конопля трансферы трансферы УПЛ
Даниил Кирияка Источник: Telegram
dip85
Як тільки можна розбазарювати кваліфікованих вітчизняних гравців? Їх і так залишилось ...........
