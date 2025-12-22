Шахтер вышел на трансферный рынок. Известно, кого горняки собираются купить

Донецкий «Шахтер» выходит на трансферный рынок в поисках усиления. Об этом сообщает Сергей Тищенко.

По информации источника, после того, как Ефим Конопля отказался продлевать контракт с грандом Украинской Преиьер-лиги, в клубе приняли решение выйти на трансферный рынок в поиске правого защитника.

Соглашение между Ефимом Коноплей и донецким «Шахтером» истекает 30 сентября 2026 года.

После 16 туров чемпионата Украины команда Ады Турана идет второй в таблице, уступая ЛНЗ из-за поражения в очной встрече.

Ранее сообщалось о том, что топ-клуб практически завершил переход вингера «Шахтера».