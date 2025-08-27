Футболисты «Шахтера» провели тренировку в Женеве, где состоится выездной матч Q4 Лиги конференций с «Серветтом».

Подопечные Арды Турана продолжат подготовку к ключевой ответной игре после домашней ничьей (1:1).

27 августа пройдут медиа-мероприятия – пресс-конференция коуча и игрока, а также открытая тренировка горняков.

Ответный матч квалификации Q4 Лиги конференций УЕФА «Серветт» – «Шахтер» состоится 28 августа, на арене «Стад де Женев».

ФОТО. Шахтер провел тренировку в Женеве за два дня до игры ЛК с Серветтом