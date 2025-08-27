Украина. Премьер лига27 августа 2025, 06:47 | Обновлено 27 августа 2025, 06:59
85
0
ФОТО. Шахтер провел тренировку в Женеве за два дня до игры ЛК с Серветтом
Победитель матча получит путевку в основной раунд Лиги конференций
27 августа 2025, 06:47 | Обновлено 27 августа 2025, 06:59
85
0
Футболисты «Шахтера» провели тренировку в Женеве, где состоится выездной матч Q4 Лиги конференций с «Серветтом».
Подопечные Арды Турана продолжат подготовку к ключевой ответной игре после домашней ничьей (1:1).
27 августа пройдут медиа-мероприятия – пресс-конференция коуча и игрока, а также открытая тренировка горняков.
Ответный матч квалификации Q4 Лиги конференций УЕФА «Серветт» – «Шахтер» состоится 28 августа, на арене «Стад де Женев».
ФОТО. Шахтер провел тренировку в Женеве за два дня до игры ЛК с Серветтом
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 27 августа 2025, 07:15 0
Испанский тренер хочет купить молодого вратаря
Футбол | 26 августа 2025, 23:48 4
«Кайрат» стал самым восточным клубом в истории турнира
Футбол | 26.08.2025, 09:12
Футбол | 26.08.2025, 14:53
Футбол | 26.08.2025, 18:11
Комментарии 0
Популярные новости
25.08.2025, 16:56 12
26.08.2025, 11:17 9
25.08.2025, 16:02 33
26.08.2025, 00:02
25.08.2025, 00:02 2
25.08.2025, 09:05 2
25.08.2025, 00:07 1
26.08.2025, 12:35 63