27 августа 2025, 06:47 | Обновлено 27 августа 2025, 06:59
ФОТО. Шахтер провел тренировку в Женеве за два дня до игры ЛК с Серветтом

Победитель матча получит путевку в основной раунд Лиги конференций

ФК Шахтер

Футболисты «Шахтера» провели тренировку в Женеве, где состоится выездной матч Q4 Лиги конференций с «Серветтом».

Подопечные Арды Турана продолжат подготовку к ключевой ответной игре после домашней ничьей (1:1).

27 августа пройдут медиа-мероприятия – пресс-конференция коуча и игрока, а также открытая тренировка горняков.

Ответный матч квалификации Q4 Лиги конференций УЕФА «Серветт» – «Шахтер» состоится 28 августа, на арене «Стад де Женев».

Серветт фото Шахтер Донецк тренировка Лига конференций Серветт - Шахтер Арда Туран
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
