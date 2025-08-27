Костюк провела 50-й матч на турнирах Grand Slam. Сколько побед у Марты?
26 августа украинка переиграла Кэти Бултер в 1/64 финала US Open 2025
26 августа вторая ракетка Украины Марта Костюк успешно стартовала на Открытом чемпионате США 2025, переиграв Кэти Бултер в 1/64 финала со счетом 6:4, 6:4.
Для Марты это был 50-й матч на турнирах Grand Slam. У Костюк теперь 28 побед на мейджорах за карьеру.
Больше поединков на слэме из украинок провели четыре теннисистки: Элина Свитолина (155), Леся Цуренко (83), Катерина Володько (68) и Алена Бондаренко (53).
За первые 50 матчей на GS только Свитолина сумела добыть большее количество викторий – 30.
