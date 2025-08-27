Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
US Open
27 августа 2025, 01:31 |
Костюк провела 50-й матч на турнирах Grand Slam. Сколько побед у Марты?

26 августа украинка переиграла Кэти Бултер в 1/64 финала US Open 2025

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

26 августа вторая ракетка Украины Марта Костюк успешно стартовала на Открытом чемпионате США 2025, переиграв Кэти Бултер в 1/64 финала со счетом 6:4, 6:4.

Для Марты это был 50-й матч на турнирах Grand Slam. У Костюк теперь 28 побед на мейджорах за карьеру.

Больше поединков на слэме из украинок провели четыре теннисистки: Элина Свитолина (155), Леся Цуренко (83), Катерина Володько (68) и Алена Бондаренко (53).

За первые 50 матчей на GS только Свитолина сумела добыть большее количество викторий – 30.

Марта Костюк Элина Свитолина статистика Леся Цуренко Алена Бондаренко Катерина Володько (Бондаренко) US Open 2025
Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
