Костюк провела 50-й матч на турнирах Grand Slam. Сколько побед у Марты?

26 августа вторая ракетка Украины Марта Костюк успешно стартовала на Открытом чемпионате США 2025, переиграв Кэти Бултер в 1/64 финала со счетом 6:4, 6:4.

Для Марты это был 50-й матч на турнирах Grand Slam. У Костюк теперь 28 побед на мейджорах за карьеру.

Больше поединков на слэме из украинок провели четыре теннисистки: Элина Свитолина (155), Леся Цуренко (83), Катерина Володько (68) и Алена Бондаренко (53).

За первые 50 матчей на GS только Свитолина сумела добыть большее количество викторий – 30.