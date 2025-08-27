ФОТО. Как это было: Костюк одолела Бултер в матче 1/64 финала US Open 2025
Смотрите фотогалерею матча 1/64 финала US Open 2025
26 августа украинская теннисистка Марта Костюк переиграла Кэти Бултер в матче 1/64 финала Открытого чемпионата США 2025.
Украинка добыла победу со счетом 6:4, 6:4 за 1 час и 38 минут. Марта провела второе очное противостояние против Бултер и впервые обыграла ее.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Sport.ua предлагает ознакомиться с фотогалереей матча Костюк – Бултер!
Во втором круге мейджора в Нью-Йорке Марта поборется против Зейнеп Сонмез.
ФОТО. Как это было: Костюк одолела Бултер в матче 1/64 финала US Open 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Волошин привлек внимание «Депортиво»
120 минут прошли без забитых голов, и была проведена серия пенальти