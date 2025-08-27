Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Как это было: Костюк одолела Бултер в матче 1/64 финала US Open 2025
US Open
27 августа 2025, 01:18 |
22
0

Смотрите фотогалерею матча 1/64 финала US Open 2025

27 августа 2025, 01:18 |
22
0
Getty Images/Global Images Ukraine. Кэти Бултер и Марта Костюк

26 августа украинская теннисистка Марта Костюк переиграла Кэти Бултер в матче 1/64 финала Открытого чемпионата США 2025.

Украинка добыла победу со счетом 6:4, 6:4 за 1 час и 38 минут. Марта провела второе очное противостояние против Бултер и впервые обыграла ее.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Sport.ua предлагает ознакомиться с фотогалереей матча Костюк – Бултер!

Во втором круге мейджора в Нью-Йорке Марта поборется против Зейнеп Сонмез.

Марта Костюк Кэти Бултер фото фотогалерея US Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков
