ФОТО. Как это было: Костюк одолела Бултер в матче 1/64 финала US Open 2025

26 августа украинская теннисистка Марта Костюк переиграла Кэти Бултер в матче 1/64 финала Открытого чемпионата США 2025.

Украинка добыла победу со счетом 6:4, 6:4 за 1 час и 38 минут. Марта провела второе очное противостояние против Бултер и впервые обыграла ее.

Sport.ua предлагает ознакомиться с фотогалереей матча Костюк – Бултер!

Во втором круге мейджора в Нью-Йорке Марта поборется против Зейнеп Сонмез.

