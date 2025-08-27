Марта КОСТЮК: «Она поймала кураж, и я не хотела снова начинать сет с 5:5»

Вторая ракетка Украины Марта Костюк прокомментировала победу над Кэти Бултер в матче 1/64 финала Открытого чемпионата США 2025:

– Поздравляю, Марта. Блестящая победа для вас над Кэти. Вам понадобилось шесть матчболов в конце, что, как мне кажется, свидетельствует о борьбе вашей соперницы и о том, как усердно она сражалась, но это хорошая победа. И я уверен, вы довольны своим сегодняшним выступлением.

– Прежде всего, спасибо вам, ребята, за поддержку. Думаю, это моя первая победа на этом корте. Я всегда здесь проигрывала.

Да, я действительно почувствовала на одном из матчболов, что сейчас ее обыграю. Когда я ошиблась на драйв-воллей, это был непростой мяч. И особенно возвращаясь с 0:40 на своей подаче, подавая на матч, это было как... Она поймала кураж, и я действительно не хотела снова начинать сет с 5:5. Так что я очень рада, что сумела закрыть матч в двух сетах.

– Вы играли друг против друга в финале Сан-Диего. Тогда Кэти победила. Было ли приятно взять реванш и обыграть ее во второй встрече?

– Да, та встреча была тяжелой. Я играла за титул пятисотника. Это большой титул, и я до сих пор помню тот матч. Я считаю, что тогда Кэти показывала невероятный теннис и обыграла очень сильных соперниц. Так что да, знаете, это другой день, другой год, в теннисе все меняется очень быстро. И я очень рада, что на этот раз я выиграла.

– Марта, вы одна из самых трудолюбивых на корте. В Монреале против Касаткиной был момент, когда вы упали на корт и все равно выиграли очко. Здесь у нас было нечто похожее. Если посмотрите на большой экран, мы покажем вам один из розыгрышей первого сета. Можете рассказать нам об этом очке?

– Ну, я не думаю, что это было то же самое, потому что тот мяч в Монреале я достала. А этот нет. Так что мне нужно еще поработать с моим фитнес-тренером, чтобы бегать быстрее.

И да, честно говоря, я люблю бегать. Думаю, что это действительно приносит мне радость – бежать за мячами и как можно больше из них возвращать на другую сторону. И да, я очень благодарна своей команде. Думаю, мы всегда хорошо работаем, и мы всегда рядом друг с другом – и в трудные времена, и в хорошие. И я чувствую, что для меня это намного ценнее всего, чего я когда-либо добьюсь.

– Тяжелая работа окупается. Мы видим это на корте. Последний вопрос. Речь пойдет о вашей собачке. Вы смеетесь. Мандер поехал с вами в Монреаль. А здесь, сегодня, ваш песик с вами?

– Сандра, можете, пожалуйста, поднять его? Его вчера подстригли. Так что он…

– …это как поднятие трофея.

– Да, да. Думаю, он точно наш самый большой трофей. Это потрясающе – иметь возможность путешествовать с ним, и это такая радость, и, знаете, это также подготовка к родительству для нас. Я чувствую, что моя команда тоже без ума от него. Так что если мне нужен день для себя, они с удовольствием возьмут его к себе. Он тоже наша огромная поддержка.

Костюк обыграла Бултер со счетом 6:4, 6:4. Ее следующей соперницей будет Зейнеп Сонмез из Турции.