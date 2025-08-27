Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Марта КОСТЮК: «Она поймала кураж, и я не хотела снова начинать сет с 5:5»
US Open
27 августа 2025, 01:05 |
130
0

Марта КОСТЮК: «Она поймала кураж, и я не хотела снова начинать сет с 5:5»

Украинка прокомментировала победу над Кэти Бултер в первом раунде US Open 2025

27 августа 2025, 01:05 |
130
0
Марта КОСТЮК: «Она поймала кураж, и я не хотела снова начинать сет с 5:5»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Вторая ракетка Украины Марта Костюк прокомментировала победу над Кэти Бултер в матче 1/64 финала Открытого чемпионата США 2025:

– Поздравляю, Марта. Блестящая победа для вас над Кэти. Вам понадобилось шесть матчболов в конце, что, как мне кажется, свидетельствует о борьбе вашей соперницы и о том, как усердно она сражалась, но это хорошая победа. И я уверен, вы довольны своим сегодняшним выступлением.

– Прежде всего, спасибо вам, ребята, за поддержку. Думаю, это моя первая победа на этом корте. Я всегда здесь проигрывала.

Да, я действительно почувствовала на одном из матчболов, что сейчас ее обыграю. Когда я ошиблась на драйв-воллей, это был непростой мяч. И особенно возвращаясь с 0:40 на своей подаче, подавая на матч, это было как... Она поймала кураж, и я действительно не хотела снова начинать сет с 5:5. Так что я очень рада, что сумела закрыть матч в двух сетах.

– Вы играли друг против друга в финале Сан-Диего. Тогда Кэти победила. Было ли приятно взять реванш и обыграть ее во второй встрече?

– Да, та встреча была тяжелой. Я играла за титул пятисотника. Это большой титул, и я до сих пор помню тот матч. Я считаю, что тогда Кэти показывала невероятный теннис и обыграла очень сильных соперниц. Так что да, знаете, это другой день, другой год, в теннисе все меняется очень быстро. И я очень рада, что на этот раз я выиграла.

– Марта, вы одна из самых трудолюбивых на корте. В Монреале против Касаткиной был момент, когда вы упали на корт и все равно выиграли очко. Здесь у нас было нечто похожее. Если посмотрите на большой экран, мы покажем вам один из розыгрышей первого сета. Можете рассказать нам об этом очке?

– Ну, я не думаю, что это было то же самое, потому что тот мяч в Монреале я достала. А этот нет. Так что мне нужно еще поработать с моим фитнес-тренером, чтобы бегать быстрее.

И да, честно говоря, я люблю бегать. Думаю, что это действительно приносит мне радость – бежать за мячами и как можно больше из них возвращать на другую сторону. И да, я очень благодарна своей команде. Думаю, мы всегда хорошо работаем, и мы всегда рядом друг с другом – и в трудные времена, и в хорошие. И я чувствую, что для меня это намного ценнее всего, чего я когда-либо добьюсь.

– Тяжелая работа окупается. Мы видим это на корте. Последний вопрос. Речь пойдет о вашей собачке. Вы смеетесь. Мандер поехал с вами в Монреаль. А здесь, сегодня, ваш песик с вами?

– Сандра, можете, пожалуйста, поднять его? Его вчера подстригли. Так что он…

– …это как поднятие трофея.

– Да, да. Думаю, он точно наш самый большой трофей. Это потрясающе – иметь возможность путешествовать с ним, и это такая радость, и, знаете, это также подготовка к родительству для нас. Я чувствую, что моя команда тоже без ума от него. Так что если мне нужен день для себя, они с удовольствием возьмут его к себе. Он тоже наша огромная поддержка.

Костюк обыграла Бултер со счетом 6:4, 6:4. Ее следующей соперницей будет Зейнеп Сонмез из Турции.

По теме:
Защита трофея началась: Синнер разгромил чеха в первом раунде US Open 2025
Костюк провела 50-й матч на турнирах Grand Slam. Сколько побед у Марты?
ФОТО. Как это было: Костюк одолела Бултер в матче 1/64 финала US Open 2025
Марта Костюк Кэти Бултер US Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ШАХОВ: «Он лидера Динамо выгнал с тренировки, послал. Как за него драться?»
Футбол | 26 августа 2025, 07:12 31
ШАХОВ: «Он лидера Динамо выгнал с тренировки, послал. Как за него драться?»
ШАХОВ: «Он лидера Динамо выгнал с тренировки, послал. Как за него драться?»

Андрей Шахов отреагировал на конфликт в клубе

Динамо подписало контракт с новым тренером. Это иностранец
Футбол | 26 августа 2025, 11:17 9
Динамо подписало контракт с новым тренером. Это иностранец
Динамо подписало контракт с новым тренером. Это иностранец

Мацей Кендзьорек вошел в тренерский штаб Александра Шовковского

На игрока Динамо и сборной Украины появился именитый покупатель из Испании
Футбол | 26.08.2025, 18:11
На игрока Динамо и сборной Украины появился именитый покупатель из Испании
На игрока Динамо и сборной Украины появился именитый покупатель из Испании
Свентек вышла во второй раунд US Open 2025 и побила рекорд Моники Селеш
Теннис | 26.08.2025, 20:15
Свентек вышла во второй раунд US Open 2025 и побила рекорд Моники Селеш
Свентек вышла во второй раунд US Open 2025 и побила рекорд Моники Селеш
Единственная украинка в 1/32 финала: Костюк успешно стартовала на US Open
Теннис | 26.08.2025, 19:48
Единственная украинка в 1/32 финала: Костюк успешно стартовала на US Open
Единственная украинка в 1/32 финала: Костюк успешно стартовала на US Open
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Назван рейтинг самых богатых боксеров в истории. Усик заработал много денег
Назван рейтинг самых богатых боксеров в истории. Усик заработал много денег
25.08.2025, 07:59 2
Бокс
Свитолина потерпела неожиданное поражение на старте US Open 2025
Свитолина потерпела неожиданное поражение на старте US Open 2025
26.08.2025, 03:23 47
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. В штабе Динамо новый тренер. Клуб назвал его полномочия
ОФИЦИАЛЬНО. В штабе Динамо новый тренер. Клуб назвал его полномочия
26.08.2025, 12:35 65
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо Хачериди нашел себе новый профи-клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо Хачериди нашел себе новый профи-клуб
25.08.2025, 16:02 33
Футбол
Ротань не рассчитывает на игрока сборной Украины. Полесье хочет его продать
Ротань не рассчитывает на игрока сборной Украины. Полесье хочет его продать
26.08.2025, 07:46 4
Футбол
Команде, выигравшей матч Кубка Украины, грозит техпоражение. Что случилось?
Команде, выигравшей матч Кубка Украины, грозит техпоражение. Что случилось?
25.08.2025, 00:43
Футбол
Усика предупредили, что у него будут проблемы. Советуют не драться с ним
Усика предупредили, что у него будут проблемы. Советуют не драться с ним
25.08.2025, 02:15 4
Бокс
Йожеф САБО: «Я не знаю, зачем ПСЖ взяли этого футболиста»
Йожеф САБО: «Я не знаю, зачем ПСЖ взяли этого футболиста»
25.08.2025, 09:05 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем