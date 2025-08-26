US Open26 августа 2025, 23:10 |
Марта Костюк – Кэти Бултер. Победа на старте US Open. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 1/64 финала Открытого чемпионата США 2025
26 августа 2025, 23:10 |
26 августа украинская теннисистка Марта Костюк переиграла Кэти Бултер в матче 1/64 финала Открытого чемпионата США 2025.
Украинка добыла победу со счетом 6:4, 6:4 за 1 час и 38 минут. Марта провела второе очное противостояние против Бултер и впервые обыграла ее.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Следующей соперницей Костюк будет представительница Турции Зейнеп Сонмез.
🏆 US Open 2025. 1/64 финала
Кэти Бултер – Марта Костюк [27] – 4:6, 4:6
Видеообзор матча
