Марта Костюк – Кэти Бултер. Победа на старте US Open. Видеообзор матча
US Open
26 августа 2025, 23:10 |
Марта Костюк – Кэти Бултер. Победа на старте US Open. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/64 финала Открытого чемпионата США 2025

Марта Костюк – Кэти Бултер. Победа на старте US Open. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

26 августа украинская теннисистка Марта Костюк переиграла Кэти Бултер в матче 1/64 финала Открытого чемпионата США 2025.

Украинка добыла победу со счетом 6:4, 6:4 за 1 час и 38 минут. Марта провела второе очное противостояние против Бултер и впервые обыграла ее.

Следующей соперницей Костюк будет представительница Турции Зейнеп Сонмез.

🏆 US Open 2025. 1/64 финала

Кэти Бултер – Марта Костюк [27] – 4:6, 4:6

Видеообзор матча

Марта Костюк Кэти Бултер US Open 2025 теннисные видеообзоры видео
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
