ПСЖ решил продать одного из конкурентов Забарного в чемпионат Катара

Центральный защитник французского ПСЖ Преснель Кимпембе покинет нынешний клуб, так как не входит в планы главного тренера Луиса Энрике.

Два года назад футболист травмировал сухожилие, после чего так и не сумел вернуться на прежний уровень. Француз провел всего пять матчей (в общей сложности 75 минут) за два последних сезона и должен покинуть чемпионат Франции во время летнего трансферного окна.

ПСЖ планирует в ближайшие дни найти команду, которая подпишет Преснеля. Одним из вариантов рассматривается чемпионат Катара – владельцы парижского клуба помогут найти оптимальный вариант для продолжения карьеры 30-летнего защитника.

Контракт Кимпембе заканчивается в июне 2026 года, а его ориентировочная стоимость составляет пять миллионов евро.

В составе ПСЖ выступает защитник сборной Украины Илья Забарный, который также продолжает борьбу за место в стартовом составе. По информации французской прессы, Энрике в новом сезоне намерен сделать ставку на пару Маркиньоса и Уильяна Пачо, который неоднократно играли в центре обороны.

Ранее сообщалось, что голкипер ПСЖ Доннарумма продолжит карьеру в чемпионате Англии – трансфер итальянца оформит «Манчестер Сити».