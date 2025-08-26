Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ПСЖ согласился отпустить Доннарумму в чемпионат Англии за 30 млн евро
Англия
ПСЖ согласился отпустить Доннарумму в чемпионат Англии за 30 млн евро

«Манчестер Сити» провел успешные переговоры о трансфере голкипера сборной Италии

Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлуиджи Доннарумма

Голкипер французского ПСЖ и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма приблизился к переходу в чемпионат Англии. Об этом сообщает авторитетный журналист Альфредо Педулла.

В услугах 26-летнего футболиста заинтересован «Манчестер Сити», который продолжает вести переговоры о переходе обладателя Лиги чемпионов в Премьер-лигу.

ПСЖ согласился продать итальянца за 30 млн евро, сторонам осталось обсудить все детали будущего соглашения. Сам Доннарумма дал личное согласие на этот трансфер, а также договорился с «горожанами» о контракте на пять лет.

Стоит отметить, что изначально парижский клуб требовал около 50 млн евро, но потом был вынужден снизить цену, поскольку через год Джанлуиджи сможет покинуть Францию на правах свободного агента.

В прошлом сезоне голкипер ПСЖ сыграл 47 матчей, в которых пропустил 43 гола. В 17 случаях итальянец сохранил ворота неприкосновенными. Ориентировочная стоимость Доннаруммы составляет 40 млн евро.

По теме:
Here we go! Романо подтвердил: Шахтер подписал Исаке из Флуминенсе
Романо подтвердил. Довбик согласился покинуть Рому и вернуться в Испанию
Лучший вратарь мира не сменит клуб из-за решения тренера
ПСЖ Манчестер Сити Джанлуиджи Доннарумма трансферы трансферы АПЛ трансферы Лиги 1
Николай Титюк Источник: Football-Italia
