ПСЖ согласился отпустить Доннарумму в чемпионат Англии за 30 млн евро

Голкипер французского ПСЖ и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма приблизился к переходу в чемпионат Англии. Об этом сообщает авторитетный журналист Альфредо Педулла.

В услугах 26-летнего футболиста заинтересован «Манчестер Сити», который продолжает вести переговоры о переходе обладателя Лиги чемпионов в Премьер-лигу.

ПСЖ согласился продать итальянца за 30 млн евро, сторонам осталось обсудить все детали будущего соглашения. Сам Доннарумма дал личное согласие на этот трансфер, а также договорился с «горожанами» о контракте на пять лет.

Стоит отметить, что изначально парижский клуб требовал около 50 млн евро, но потом был вынужден снизить цену, поскольку через год Джанлуиджи сможет покинуть Францию на правах свободного агента.

В прошлом сезоне голкипер ПСЖ сыграл 47 матчей, в которых пропустил 43 гола. В 17 случаях итальянец сохранил ворота неприкосновенными. Ориентировочная стоимость Доннаруммы составляет 40 млн евро.