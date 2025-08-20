Контракт на пять лет. Доннарумма согласился перейти в английский гранд

Голкипер французского ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма определился с клубом, в котором продолжит карьеру. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Николо Скира.

Английский «Манчестер Сити» провел успешные переговоры с парижской командой – во Франции готовы отпустить вратаря, чтобы не потерять его бесплатно через год. В услугах итальянца лично заинтересован главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола.

Доннарумма согласовал с английским клубом контракт на пять лет. ПСЖ получит за трансфер своего бывшего первого номера около 25 млн евро.

Сначала «Манчестер Сити» продаст своего голкипера Эдерсона в турецкий «Галатасарай», после чего оформит трансфер Джанлуиджи. Ожидается, что оба перехода состояться быстро, так как бразилец давно согласовал условия личного контракта с командой из Турции.

В прошлом сезоне голкипер ПСЖ сыграл 47 матчей, в которых пропустил 43 гола. В 17 случаях итальянец сохранил ворота неприкосновенными.