  4. Контракт на пять лет. Доннарумма согласился перейти в английский гранд
Франция
20 августа 2025, 13:41 | Обновлено 20 августа 2025, 14:10
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлуиджи Доннарумма

Голкипер французского ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма определился с клубом, в котором продолжит карьеру. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Николо Скира.

Английский «Манчестер Сити» провел успешные переговоры с парижской командой – во Франции готовы отпустить вратаря, чтобы не потерять его бесплатно через год. В услугах итальянца лично заинтересован главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола.

Доннарумма согласовал с английским клубом контракт на пять лет. ПСЖ получит за трансфер своего бывшего первого номера около 25 млн евро.

Сначала «Манчестер Сити» продаст своего голкипера Эдерсона в турецкий «Галатасарай», после чего оформит трансфер Джанлуиджи. Ожидается, что оба перехода состояться быстро, так как бразилец давно согласовал условия личного контракта с командой из Турции.

В прошлом сезоне голкипер ПСЖ сыграл 47 матчей, в которых пропустил 43 гола. В 17 случаях итальянец сохранил ворота неприкосновенными.

ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма Манчестер Сити Пеп Гвардиола Николо Скира трансферы трансферы АПЛ трансферы Лиги 1
Николай Титюк Источник: Николо Скира
Saar
Хер, який ніде нічого не виграв і не чути було його здобутки (я про Шевальє) коштує 40 млн, а гравець ,який привів ПСЖ до перемоги в ЛЧ ( шалена кількість відбитих пенальті з Лівером і Арсеналом), купу разів вигравав чемпіонат Франції та є першим номером збірної Італії -25 млн! 
Дебілізм.
+3
служба по делам АПЕПок города Харькова
Доннарумма сделал самую большую ошибку в своей жизни!МС скоро сдуеЦЦа.
А Металлист 1925 в следующем сезоне со всеми расправиЦЦа и возьмет Лигу Чемпионов и Суперкубок УЕФА.
0
west-ukr5555
Ну, не знаю... Едерсон чудовий воротар, а Доннарумма пожежник ще той.
0
MaximusOne
Так я непоняв, нам же стільки часу розказують що Сафронов в Галатасарай мав перейти.
-1
