Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Переговоры начались. Гвардиола заберет в Ман Сити победителя Лиги чемпионов
Англия
20 августа 2025, 10:39 |
Переговоры начались. Гвардиола заберет в Ман Сити победителя Лиги чемпионов

ПСЖ согласился отпустить Джанлуиджи Доннарумму в чемпионат Англии за 23-25 млн евро

Переговоры начались. Гвардиола заберет в Ман Сити победителя Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлуиджи Доннарумма

Голкипер французского ПСЖ и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма продолжит карьеру в чемпионате Англии. Об этом сообщил инсайдер Альфредо Педулла.

В услугах 26-летнего футболиста заинтересован «Манчестер Сити», который намерен усилить позицию первого номера после потенциального ухода Эдерсона. Бразилец уже сообщил, что покинет состав «горожан».

Главный тренер английского клуба Пеп Гвардиола лично заинтересован в услугах Доннаруммы. Стороны провели успешные переговоры, в ходе которых обсудили детали будущего соглашения.

Изначально ПСЖ требовал около 50 млн евро, но теперь готов отпустить итальянца за 23-23 млн евро. Дело в том, что контракт Доннаруммы истекает в июне следующего года, поэтому парижский клуб рискует потерять голкипера бесплатно.

Кроме того, во Франции намерены избавиться от Джанлуиджи, чтобы сэкономить на зарплате. Главный тренер ПСЖ Луис Энрике не рассчитывает на вратаря, так как в новом сезоне первым номером ПСЖ будет талантливый француз Люка Шевалье.

В прошлом сезоне голкипер помог парижской команде победить в чемпионате Франции и Лиге чемпионов.

ПСЖ Манчестер Сити Пеп Гвардиола Джанлуиджи Доннарумма трансферы трансферы АПЛ трансферы Лиги 1
Николай Титюк Источник
