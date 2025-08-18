Восемь лет в клубе. Гвардиола назвал игрока Ман Сити, который хочет уйти
Бразильский голкипер Эдерсон решил покинуть английский клуб
Голкипер английского «Манчестер Сити» Эдерсон принял решение покинуть команду во время летнего трансферного окна. Об этом сообщил главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола:
«У меня нет новой информации о будущем Эдерсона. Он хочет уйти, я понимаю его позицию. Я всегда придерживался мнения, что любой игрок имеет право покинуть команду, но он может это сделать только на условиях клуба.
Этот подход сохранился у меня с тех времен, когда я работал в Германии и возглавлял «Баварию». Нет смысла держать футболиста, который чувствует себя несчастливым.
Мы еще не говорили со спортивным директором «Манчестер Сити» Уго Вианой о трансфере Эдерсона. Все, что я знаю – он заболел, гастроэнтерит. Первым номером нашей команды в новом сезоне будет Джеймс Траффорд», – сообщил Гвардиола.
Бразильский вратарь выступает за английский клуб с 2017 года. Его контракт с «Манчестер Сити» истекает в июне 2026 года. Ориентировочная стоимость Эдерсона составляет 20 млн евро.
