18 августа 2025, 10:44
Восемь лет в клубе. Гвардиола назвал игрока Ман Сити, который хочет уйти

Бразильский голкипер Эдерсон решил покинуть английский клуб

Восемь лет в клубе. Гвардиола назвал игрока Ман Сити, который хочет уйти
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Голкипер английского «Манчестер Сити» Эдерсон принял решение покинуть команду во время летнего трансферного окна. Об этом сообщил главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола:

«У меня нет новой информации о будущем Эдерсона. Он хочет уйти, я понимаю его позицию. Я всегда придерживался мнения, что любой игрок имеет право покинуть команду, но он может это сделать только на условиях клуба.

Этот подход сохранился у меня с тех времен, когда я работал в Германии и возглавлял «Баварию». Нет смысла держать футболиста, который чувствует себя несчастливым.

Мы еще не говорили со спортивным директором «Манчестер Сити» Уго Вианой о трансфере Эдерсона. Все, что я знаю – он заболел, гастроэнтерит. Первым номером нашей команды в новом сезоне будет Джеймс Траффорд», – сообщил Гвардиола.

Бразильский вратарь выступает за английский клуб с 2017 года. Его контракт с «Манчестер Сити» истекает в июне 2026 года. Ориентировочная стоимость Эдерсона составляет 20 млн евро.

Манчестер Сити Пеп Гвардиола Эдерсон трансферы трансферы АПЛ
Николай Титюк Источник: The Mirror
