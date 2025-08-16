Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Многолетний вратарь Ман Сити Эдерсон исключен из заявки. Готовится трансфер
Англия
16 августа 2025, 18:59 | Обновлено 16 августа 2025, 19:27
1535
0

Многолетний вратарь Ман Сити Эдерсон исключен из заявки. Готовится трансфер

В основе выйдет Траффорд

16 августа 2025, 18:59 | Обновлено 16 августа 2025, 19:27
1535
0
Многолетний вратарь Ман Сити Эдерсон исключен из заявки. Готовится трансфер
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдерсон

Основной вратарь Манчестер Сити Эдерсон исключен из заявки команды на матч 1-го тура АПЛ против Вулверхэмптона.

По информации Sky Sports и инсайдера Фабрицио Романо, клуб активно ведет переговоры о трансфере Эдерсона в Галатасарай, поэтому игрока убрали из состава.

В основе выйдет новичок Джеймс Траффорд.

Сообщается, что кипер хочет уйти и просит клуб согласиться на трансфер.

Ранее была информация о желании Манчестер Сити в случае продажи Эдерсона подписать Джанлуиджи Доннарумму.

По теме:
Суркис услышал Шовковского. Динамо готовит трансфер кипера-полуфиналиста ЧМ
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал бразильца за 10+2 миллиона евро
ВИДЕО. Как играет Петер Федерико, которого сватают в Динамо
Манчестер Сити Эдерсон трансферы трансферы АПЛ Галатасарай
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эпицентр – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 16 августа 2025, 15:50 74
Эпицентр – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Эпицентр – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Шовковскому придется перезапускать команду уже на старте сезона

Алекс ФЕРГЮСОН: «Знаете, что было бы, если бы Месси играл в 50-х?»
Футбол | 16 августа 2025, 04:00 1
Алекс ФЕРГЮСОН: «Знаете, что было бы, если бы Месси играл в 50-х?»
Алекс ФЕРГЮСОН: «Знаете, что было бы, если бы Месси играл в 50-х?»

Шотландский тренер – о Месси

Полесье сделало заявление об Усике перед матчем УПЛ против ЛНЗ
Футбол | 16.08.2025, 17:44
Полесье сделало заявление об Усике перед матчем УПЛ против ЛНЗ
Полесье сделало заявление об Усике перед матчем УПЛ против ЛНЗ
Рой ДЖОНС: «Это единственный боксер, который попытается победить Усика»
Бокс | 16.08.2025, 04:22
Рой ДЖОНС: «Это единственный боксер, который попытается победить Усика»
Рой ДЖОНС: «Это единственный боксер, который попытается победить Усика»
Трансфер согласован. Зинченко покидает Арсенал и уходит в титулованный клуб
Футбол | 16.08.2025, 09:23
Трансфер согласован. Зинченко покидает Арсенал и уходит в титулованный клуб
Трансфер согласован. Зинченко покидает Арсенал и уходит в титулованный клуб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Определен соперник киевского Динамо в квалификации Q4 Лиги Европы
Определен соперник киевского Динамо в квалификации Q4 Лиги Европы
14.08.2025, 22:59 29
Футбол
Он не нужен Хаби Алонсо. Реал отказался от услуг звездного вратаря
Он не нужен Хаби Алонсо. Реал отказался от услуг звездного вратаря
15.08.2025, 05:30
Футбол
В лотерее ожидала неудача. Шахтер уступил Панатинаикосу
В лотерее ожидала неудача. Шахтер уступил Панатинаикосу
14.08.2025, 23:55 365
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Драться с этим супертяжем? Нет, вы думаете, я дурак?»
Тайсон ФЬЮРИ: «Драться с этим супертяжем? Нет, вы думаете, я дурак?»
15.08.2025, 07:50 2
Бокс
Стивен ДЖЕРРАРД: «Он лучше Ямаля и Мбаппе, это фантастический игрок»
Стивен ДЖЕРРАРД: «Он лучше Ямаля и Мбаппе, это фантастический игрок»
15.08.2025, 02:46
Футбол
Боб АРУМ: «Он проиграл этот бой. Абсурд, как судьи отдали победу?»
Боб АРУМ: «Он проиграл этот бой. Абсурд, как судьи отдали победу?»
15.08.2025, 08:46 1
Бокс
Дерек ЧИСОРА: «Я думал, что Усик шутит, пока не увидел это вживую»
Дерек ЧИСОРА: «Я думал, что Усик шутит, пока не увидел это вживую»
15.08.2025, 06:21
Бокс
Обновлен рейтинг Золотого мяча после сумасшедшего камбэка в Суперкубке УЕФА
Обновлен рейтинг Золотого мяча после сумасшедшего камбэка в Суперкубке УЕФА
16.08.2025, 07:20 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем