Многолетний вратарь Ман Сити Эдерсон исключен из заявки. Готовится трансфер

Основной вратарь Манчестер Сити Эдерсон исключен из заявки команды на матч 1-го тура АПЛ против Вулверхэмптона.

По информации Sky Sports и инсайдера Фабрицио Романо, клуб активно ведет переговоры о трансфере Эдерсона в Галатасарай, поэтому игрока убрали из состава.

В основе выйдет новичок Джеймс Траффорд.

Сообщается, что кипер хочет уйти и просит клуб согласиться на трансфер.

Ранее была информация о желании Манчестер Сити в случае продажи Эдерсона подписать Джанлуиджи Доннарумму.