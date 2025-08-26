Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
US Open
Карлос АЛЬКАРАС: «Захотел подстричься. Мой брат не разобрался с машинкой»

Испанский теннисист рассказал, почему сменил имидж перед US Open 2025

Карлос АЛЬКАРАС: «Захотел подстричься. Мой брат не разобрался с машинкой»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал о смене прически перед Открытым чемпионатом США 2025:

«Кому-то нравится моя прическа, кому-то – нет. Если честно, меня реакция смешит. Сейчас уже ничего не сделаешь, так что я просто смеюсь.

У меня были очень длинные волосы, и к турниру я очень хотел подстричься. И мой брат не разобрался с машинкой. Он просто подстриг их как-то. А затем единственным способом исправить ситуацию было просто сбрить их. Если честно, получилось не так уж хорошо, но и не так уж плохо, я думаю.

Нью-Йорк слишком далеко для моего барбера Виктора. Я вообще не любитель причесок. Я из тех, кто думает: «Ну ладно, волосы отрастут», и через пару дней, наверное, все будет хорошо. Просто так получилось, и все».

В первом раунде US Open Карлос обыграл Рейлли Опелку в трех сетах. Далее Алькарас поборется против Маттии Беллуччи.

Карлос Алькарас (теннисист) US Open 2025
