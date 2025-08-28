Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Бокс
  3. Новости бокса
  4. Тайсон ФЬЮРИ: «Я не сторонник этого, дела обстоят очень плохо»
Профессиональный бокс
28 августа 2025, 00:58 |
284
0

Тайсон ФЬЮРИ: «Я не сторонник этого, дела обстоят очень плохо»

Британский боксер объяснил, почему больше не смотрит футбол

28 августа 2025, 00:58 |
284
0
Тайсон ФЬЮРИ: «Я не сторонник этого, дела обстоят очень плохо»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Бывший двукратный чемпион мира Тайсон Фьюри рассказал, почему ему сейчас неинтересно смотреть футбол.

«Сейчас я не сторонник футбола. Раньше я болел за «Манчестер Юнайтед», но у них сейчас дела очень плохие, поэтому я больше не болею ни за какую команду.

Я болел и за сборную Англии, но когда они проиграли Исландии (1:2) на Евро-2016, для меня этот вид спорта закончился. Сейчас я увлекаюсь конными бегами», – сказал Фьюри

Ранее глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль-Шейх анонсировал возвращение бывшего чемпиона мира Тайсона Фьюри и намекнул на трилогию против Александра Усика.

По теме:
МЮ впервые проиграл в Кубке лиги команде четвертого по силе дивизиона
Ман Юнайтед в безумной серии пенальти вылетел с Кубка лиги от клуба из D4
ВИДЕО. Манчестер Юнайтед пропустил два гола от команды четвертого дивизиона
Томми Фьюри Манчестер Юнайтед сборная Англии по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Goal.com
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

АНБЕР: «Этот боксер быстрее Усика. Он доставит ему много проблем»
Бокс | 27 августа 2025, 05:14 2
АНБЕР: «Этот боксер быстрее Усика. Он доставит ему много проблем»
АНБЕР: «Этот боксер быстрее Усика. Он доставит ему много проблем»

Расс – о Мухаммеде Али

У Динамо есть кем заменить Ваната. Его не продадут лишь из-за Шовковского
Футбол | 27 августа 2025, 21:16 10
У Динамо есть кем заменить Ваната. Его не продадут лишь из-за Шовковского
У Динамо есть кем заменить Ваната. Его не продадут лишь из-за Шовковского

Если тренерский штаб поменяется, тогда можно будет говорить и об уходе Владислава…

Обвинил во лжи? Тренер Паркера обратился к WBO относительно Усика
Бокс | 27.08.2025, 18:49
Обвинил во лжи? Тренер Паркера обратился к WBO относительно Усика
Обвинил во лжи? Тренер Паркера обратился к WBO относительно Усика
Шахтер установил ценник 50 млн евро за лидера. Он отказался играть за клуб
Футбол | 27.08.2025, 07:46
Шахтер установил ценник 50 млн евро за лидера. Он отказался играть за клуб
Шахтер установил ценник 50 млн евро за лидера. Он отказался играть за клуб
Магучих с 2.02 м стала второй в финале Бриллиантовой лиги, Левченко – 4-я
Другие виды | 27.08.2025, 19:15
Магучих с 2.02 м стала второй в финале Бриллиантовой лиги, Левченко – 4-я
Магучих с 2.02 м стала второй в финале Бриллиантовой лиги, Левченко – 4-я
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тони БЕЛЛЬЮ: «Я такого от Усика вообще не ожидал»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Я такого от Усика вообще не ожидал»
27.08.2025, 08:25 1
Бокс
Два дебютанта. Ребров объявил состав сборной Украины на сентябрьские матчи
Два дебютанта. Ребров объявил состав сборной Украины на сентябрьские матчи
26.08.2025, 09:12 85
Футбол
Чемпион мира готов свергнуть с трона Усика и хочет повторить его путь
Чемпион мира готов свергнуть с трона Усика и хочет повторить его путь
27.08.2025, 00:02 2
Бокс
Ванат выбрал себе новый клуб. Его родственники давят на Суркиса
Ванат выбрал себе новый клуб. Его родственники давят на Суркиса
27.08.2025, 04:56 11
Футбол
Динамо подписало контракт с новым тренером. Это иностранец
Динамо подписало контракт с новым тренером. Это иностранец
26.08.2025, 11:17 10
Футбол
Еще одна именитая теннисистка покинула US Open 2025 и завершила карьеру
Еще одна именитая теннисистка покинула US Open 2025 и завершила карьеру
26.08.2025, 02:27
Теннис
Хаби Алонсо запланировал революцию в воротах Реала. Куртуа очень зол
Хаби Алонсо запланировал революцию в воротах Реала. Куртуа очень зол
27.08.2025, 07:15 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем