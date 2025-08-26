Известен главный арбитр матча Серветт – Шахтер. Он знаком украинцам

УЕФА определился с бригадой арбитров на второй матч донецкого «Шахтера» в четвертом раунде квалификации Лиги конференций.

41-летний арбитр Гильермо Куадра вместе с испанскими коллегами рассудит выездной поединок украинского клуба со швейцарским «Серветтом». Куадра известен украинцам благодаря работе в матче группового этапа Лиги наций между сборными Украины и Чехии (1:1).

В роли ассистентов Гильермо назначены Анхель Невадо Родригес и Гуадалупе Поррас, четвёртым судьей будет Матео Бускетс Феррер.

За мониторами системы VAR будет сидеть Сесар Сото и его помощник Мигель Ортис.

Напомним, в первом матче команды не выявили сильнейшего – 1:1.

Ответный матч пройдет на арене «Стад де Женев» в городе Женева, начало в 22:00.