Известен главный арбитр матча Серветт – Шахтер. Он знаком украинцам
Испанец Гильермо Куадра будет работать на матче Лиги конференций
УЕФА определился с бригадой арбитров на второй матч донецкого «Шахтера» в четвертом раунде квалификации Лиги конференций.
41-летний арбитр Гильермо Куадра вместе с испанскими коллегами рассудит выездной поединок украинского клуба со швейцарским «Серветтом». Куадра известен украинцам благодаря работе в матче группового этапа Лиги наций между сборными Украины и Чехии (1:1).
В роли ассистентов Гильермо назначены Анхель Невадо Родригес и Гуадалупе Поррас, четвёртым судьей будет Матео Бускетс Феррер.
За мониторами системы VAR будет сидеть Сесар Сото и его помощник Мигель Ортис.
Напомним, в первом матче команды не выявили сильнейшего – 1:1.
Ответный матч пройдет на арене «Стад де Женев» в городе Женева, начало в 22:00.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В первом раунде мейджора в Нью-Йорке Элина уступила Анне Бондар в двух сетах
Немецкий тренер высказался о Жоане Гарсии