Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Известен главный арбитр матча Серветт – Шахтер. Он знаком украинцам
Лига конференций
26 августа 2025, 17:26 | Обновлено 26 августа 2025, 17:46
290
0

Известен главный арбитр матча Серветт – Шахтер. Он знаком украинцам

Испанец Гильермо Куадра будет работать на матче Лиги конференций

Getty Images/Global Images Ukraine. Гильермо Куадра

УЕФА определился с бригадой арбитров на второй матч донецкого «Шахтера» в четвертом раунде квалификации Лиги конференций.

41-летний арбитр Гильермо Куадра вместе с испанскими коллегами рассудит выездной поединок украинского клуба со швейцарским «Серветтом». Куадра известен украинцам благодаря работе в матче группового этапа Лиги наций между сборными Украины и Чехии (1:1).

В роли ассистентов Гильермо назначены Анхель Невадо Родригес и Гуадалупе Поррас, четвёртым судьей будет Матео Бускетс Феррер.

За мониторами системы VAR будет сидеть Сесар Сото и его помощник Мигель Ортис.

Напомним, в первом матче команды не выявили сильнейшего – 1:1.

Ответный матч пройдет на арене «Стад де Женев» в городе Женева, начало в 22:00.

По теме:
Работал на матчах Реала. Известно, кто рассудит матч Фиорентина – Полесье
ФОТО. 19-летний футболист Шахтера сделал предложение своей девушке
Юрий ВИРТ: «Ждем в Тернополе Шахтер»
Серветт Шахтер Донецк судейские назначения Лига конференций Серветт - Шахтер
Андрей Витренко Источник: УЕФА
