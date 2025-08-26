Работал на матчах Реала. Известно, кто рассудит матч Фиорентина – Полесье
УЕФА назначил испанскую бригаду арбитров
28 августа состоится второй матч между «Фиорентиной» и «Полесьем» в четвертом раунде квалификации Лиги конференций.
На встрече, которая пройдет в итальянском Реджо-Эмилия, будет работать испанская бригада арбитров во главе с 39-летним Рикардо де Бургосом Бенгоэчеа. В новом сезоне Рикардо уже отсудил четыре поединка, одним из которых был матч «Реала» против «Овьедо» в Ла Лиге.
В общей сложности на счету Бенгоэчеа 195 проведенных матчей Ла Лиги, два финала Суперкубка Испании и главный матч Кубка Испании.
Помогать Рикардо в противостоянии «Фиорентины» и «Полесья» будут Икер де Франсиско и Асьер Перес де Мендьола, четвертый судья – Адриан Кордеро.
Валентин Гомес станет видеоассистентом арбитра, а рядом с ним будет Хосе Луис Мунуэра.
Напомним, что первый матч завершился уверенной победой «фиалок» со счетом 3:0.
Второй поединок между клубами состоится на стадионе «Читта-дель-Триколоре», начало в 21:00.
