Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Работал на матчах Реала. Известно, кто рассудит матч Фиорентина – Полесье
Лига конференций
26 августа 2025, 15:39 | Обновлено 26 августа 2025, 16:06
Работал на матчах Реала. Известно, кто рассудит матч Фиорентина – Полесье

УЕФА назначил испанскую бригаду арбитров

Работал на матчах Реала. Известно, кто рассудит матч Фиорентина – Полесье
Getty Images/Global Images Ukraine. Рикардо де Бургос Бенгоэчеа

28 августа состоится второй матч между «Фиорентиной» и «Полесьем» в четвертом раунде квалификации Лиги конференций.

На встрече, которая пройдет в итальянском Реджо-Эмилия, будет работать испанская бригада арбитров во главе с 39-летним Рикардо де Бургосом Бенгоэчеа. В новом сезоне Рикардо уже отсудил четыре поединка, одним из которых был матч «Реала» против «Овьедо» в Ла Лиге.

В общей сложности на счету Бенгоэчеа 195 проведенных матчей Ла Лиги, два финала Суперкубка Испании и главный матч Кубка Испании.

Помогать Рикардо в противостоянии «Фиорентины» и «Полесья» будут Икер де Франсиско и Асьер Перес де Мендьола, четвертый судья – Адриан Кордеро.

Валентин Гомес станет видеоассистентом арбитра, а рядом с ним будет Хосе Луис Мунуэра.

Напомним, что первый матч завершился уверенной победой «фиалок» со счетом 3:0.

Второй поединок между клубами состоится на стадионе «Читта-дель-Триколоре», начало в 21:00.

Фиорентина судейские назначения Полесье Житомир Лига конференций Рикардо де Бургос Бенгоэчеа
Андрей Витренко Источник: УЕФА
Комментарии 0
