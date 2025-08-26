Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
26 августа 2025, 13:32
Полесье близко к подписанию экс-игрока Динамо. У него 229 матчей за киевлян

Владимир Шепелев, вероятно, нашел себе новый клуб

Полесье близко к подписанию экс-игрока Динамо. У него 229 матчей за киевлян
ФК Динамо Киев. Владимир Шепелев

Житомирское «Полесье» интересуется украинским полузащитником Владимиром Шепелевым, сообщает журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, «стая» близка к подписанию 28-летнего футболиста, в котором лично заинтересован главный тренер команды Руслан Ротань.

Интересно, что еще несколько дней назад Владимир был близок к заключению контракта с одним из чешских клубов, но изменил свое решение.

Владимир Шепелев известен украинским болельщикам по игре за киевское «Динамо», за которое он провел 229 матчей.

Во второй половине сезона 2024/25 Владимир Шепелев играл за «Александрию». В 13 поединках за клуб он отличился 1 забитым мячом и 1 голевой передачей, а сейчас является свободным агентом.

Ранее сообщалось, что Владимиром Шепелевым интересуются «Карпаты» и «Металлист 1925».

Владимир Шепелев Динамо Киев Полесье Житомир трансферы трансферы УПЛ свободный агент
Источник: Игорь Бурбас
