Полесье близко к подписанию экс-игрока Динамо. У него 229 матчей за киевлян

Житомирское «Полесье» интересуется украинским полузащитником Владимиром Шепелевым, сообщает журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, «стая» близка к подписанию 28-летнего футболиста, в котором лично заинтересован главный тренер команды Руслан Ротань.

Интересно, что еще несколько дней назад Владимир был близок к заключению контракта с одним из чешских клубов, но изменил свое решение.

Владимир Шепелев известен украинским болельщикам по игре за киевское «Динамо», за которое он провел 229 матчей.

Во второй половине сезона 2024/25 Владимир Шепелев играл за «Александрию». В 13 поединках за клуб он отличился 1 забитым мячом и 1 голевой передачей, а сейчас является свободным агентом.

Ранее сообщалось, что Владимиром Шепелевым интересуются «Карпаты» и «Металлист 1925».