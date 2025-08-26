Арне Слот прокомментировал победу Ливерпуля в суперматче с Ньюкаслом

Нидерландский коуч «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал матч второго тура АПЛ, в котором его подопечные со счетом 3:2 одолели «Ньюкасл»:

О матче…

Как подытожить такой вечер? Мне это было знакомо; я думаю, что я уже однажды пережил подобный матч с тех пор, как я здесь, в Англии – это было в прошлом сезоне на выезде с «Эвертоном». Тогда тоже произошло много всего, был полный хаос, болельщики были очень громкими и поддерживали свою команду, а наши болельщики пытались помочь нам, как могли.

Атмосфера была невероятной, и то, что мы смогли удержаться в такой атмосфере в течение столь долгого времени, для меня значит больше, чем когда мы каждый раз выигрываем со счетом 4:0 или 5:0. Эти победы значат для меня больше, чем когда мы играем в хороший футбол, потому что сегодняшний вечер, на мой взгляд, не имел ничего общего с тактикой или хорошим футболом. Это был отличный матч, но не из-за тактики или хорошего футбола. А потому, что каждую секунду матча все сидели на краешках своих сидений.

О победном голе Нгумоа...

Нам нужен был гол, но для меня лучшая часть игры была после того, как мы пропустили второй гол — это была и их лучшая часть игры. Но я имею в виду, что после того, как они забили второй гол, у них было три или четыре угловых, 15 вбросов, 112 штрафных! Не так много, как я говорю, но казалось, что их было очень много, и двое из них (прим. – Харви Эллиотт и Нгумоа) махали мне, потому что я не чувствовал, что смогу выпустить их на поле, если нам придется отражать столько угловых или стандартных положений. Они были так близки к тому, чтобы забить третий гол, но мы устояли. Вирджил ван Дейк, Алиссон, Ибраима Конате очень помогли нам в эти моменты.

И наконец, через четыре или пять минут, мы получили мяч в нейтральной зоне – кажется, у нас был штрафной – я смог выпустить их обоих. Конечно, для него это особенный момент – забить гол в такой момент. Мы знаем, каково это, ведь в прошлом сезоне мы пропустили гол на 89-й минуте и упустили победу со счетом 3:3. А теперь нам повезло – именно так, нам повезло, что мы смогли забить победный гол.

О том, был ли он «разочарован» тем, что «Ливерпуль» не контролировал вторую половину матча…

Нет, совсем нет. Совсем нет, потому что это результат их стиля игры. Невозможно контролировать футбольный матч, если каждый мяч бросают в твою штрафную, каждый вброс – длинный, каждый штрафной – длинный пас. А они могут делать и то, и другое — вот почему это такая хорошая команда. Они могут играть от обороны, если хотят, они могут интенсивно прессинговать, у них много качественных игроков. Но у них также есть качество, чтобы играть в такую игру с таким количеством сильных игроков.

Конечно, наличие дополнительного игрока при стандартных положениях немного помогает, но если вратарь берет мяч, то дополнительный игрок уже бесполезен. Так что в стандартных положениях наличие одного дополнительного игрока немного помогает, но не так сильно, как хотелось бы. Нам было невозможно контролировать игру. Когда мяч был у нас, мы довольно долго его удерживали, и я надеялся, что мы будем действовать активнее, создавать больше моментов, потому что наши нападающие не были достаточно терпеливыми.

Каждый раз, когда мы спокойно строили атаку, но затем наши нападающие, которые должны были удерживать мяч дольше, каждый раз форсировали пас. Мяч уходил за линию, и нам приходилось снова защищаться от длинного удара от ворот. Мы не смогли лучше контролировать игру, но это было связано в основном с их стилем игры и тем, как они усложнили нам задачу.

О Доминике Собослае, игравшем на правом фланге защиты...

Говоря о менталитете, нелегко играть на позиции защитника, если всю карьеру ты был полузащитником. Он играл там один раз в предсезонке — кажется, против «Сток Сити», когда мы играли за закрытыми дверями, – но в том матче мы только владели мячом, а теперь ему пришлось много обороняться. То, что он показал такую игру, говорит многое о его менталитете, как и о менталитете всех игроков, потому что это был очень сложный вечер в психологическом плане, очень сложное место для выездной игры, очень сложный соперник. То, что мы смогли добиться такого результата, не говоря уже о победе, – большая похвала для ребят.

О том, приносят ли такие результаты «титулы»...

Если честно, это последнее, о чем я думаю в данный момент. Чтобы выиграть на выезде в Ньюкасле, нужно обладать определенным качеством, особенно в такой атмосфере. Не футбольным качеством, потому что сегодня мы его не продемонстрировали, за исключением последнего гола. Это было похоже на то, что я вижу каждый день на тренировках. Но чтобы бороться здесь, на таком враждебном стадионе, нужна определенная ментальность, и она обязательно нужна, если хочешь бороться за победу. Победа – это другое, но чтобы хотя бы бороться, нужна такая ментальность, и мы ее продемонстрировали.

