Экс-игрок Шахтера выделился. Зинченко узнал вердикт по своей игре в Лондоне
Англия
23 декабря 2025, 01:16 | Обновлено 23 декабря 2025, 01:18
196
0

Защитник «Ноттингема» вышел на поле на 81-й минуте, а лучшей оценки удостоился Кевин

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Стала известна оценка украинского защитника «Ноттингем Форест» Александра Зинченко за матч Английской Премьер-лиги с «Фулхэмом».

Поединок прошел на стадионе «Крейвен Коттедж» в Лондоне. Хозяева поля добыли победу со счетом 1:0.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Александр Зинченко вышел на пол на 81-й минуте. результативными действиями не отличился. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили игру украинца в 6.7 и 6.1 баллов соответственно.

Лучшим по версии обоих порталов стал вингер «Фулхэма» и экс-игрок донецкого «Шахтера» Кевин. Он получил оценки 8.1 и 7.7 соответственно.

Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
