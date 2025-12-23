Экс-игрок Шахтера выделился. Зинченко узнал вердикт по своей игре в Лондоне

Стала известна оценка украинского защитника «Ноттингем Форест» Александра Зинченко за матч Английской Премьер-лиги с «Фулхэмом».

Поединок прошел на стадионе «Крейвен Коттедж» в Лондоне. Хозяева поля добыли победу со счетом 1:0.

Александр Зинченко вышел на пол на 81-й минуте. результативными действиями не отличился. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили игру украинца в 6.7 и 6.1 баллов соответственно.

Лучшим по версии обоих порталов стал вингер «Фулхэма» и экс-игрок донецкого «Шахтера» Кевин. Он получил оценки 8.1 и 7.7 соответственно.