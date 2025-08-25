Переговоры стартовали. Рома сделала первый шаг к игроку Ливерпуля

Римская «Рома» начала переговоры с «Ливерпулем» по поводу 29-летнего флангового защитника Костаса Цимикаса.

По информации инсайдера Николо Скиры, итальянский клуб хочет арендовать греческого футболиста с правом выкупа контракта.

Ранее сообщалось, что «мерсисайдцы» приняли решение отпустить Костаса, несмотря на действующее соглашение до 2027 года.

Цимикас защищает цвета английского клуба с августа 2020 года. За это время защитник провел 115 матчей, отдал 18 ассистов и выиграл пять трофеев.