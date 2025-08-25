Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Переговоры стартовали. Рома сделала первый шаг к игроку Ливерпуля
Англия
25 августа 2025, 09:59 | Обновлено 25 августа 2025, 10:07
Переговоры стартовали. Рома сделала первый шаг к игроку Ливерпуля

Римский клуб нацелился на Костаса Цимикаса

Переговоры стартовали. Рома сделала первый шаг к игроку Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine. Костас Цимикас

Римская «Рома» начала переговоры с «Ливерпулем» по поводу 29-летнего флангового защитника Костаса Цимикаса.

По информации инсайдера Николо Скиры, итальянский клуб хочет арендовать греческого футболиста с правом выкупа контракта.

Ранее сообщалось, что «мерсисайдцы» приняли решение отпустить Костаса, несмотря на действующее соглашение до 2027 года.

Цимикас защищает цвета английского клуба с августа 2020 года. За это время защитник провел 115 матчей, отдал 18 ассистов и выиграл пять трофеев.

Шахтер открыт к продаже Судакова. Но в Бенфике не спешат этим пользоваться
Мадридский Реал сорвал переход своего бывшего футболиста в чемпионат Англии
Дал ответ. Лунин принял решение по трансферу в Фенербахче
Ливерпуль трансферы чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига трансферы АПЛ Костас Цимикас Рома Рим чемпионат Италии по футболу Серия A трансферы Серии A
Андрей Витренко Источник: Николо Скира
