Переговоры стартовали. Рома сделала первый шаг к игроку Ливерпуля
Римский клуб нацелился на Костаса Цимикаса
Римская «Рома» начала переговоры с «Ливерпулем» по поводу 29-летнего флангового защитника Костаса Цимикаса.
По информации инсайдера Николо Скиры, итальянский клуб хочет арендовать греческого футболиста с правом выкупа контракта.
Ранее сообщалось, что «мерсисайдцы» приняли решение отпустить Костаса, несмотря на действующее соглашение до 2027 года.
Цимикас защищает цвета английского клуба с августа 2020 года. За это время защитник провел 115 матчей, отдал 18 ассистов и выиграл пять трофеев.
#ASRoma have opened talks to try to sign Kostantinos #Tsimikas from #Liverpool on loan with the option to buy. #transfers #LFC https://t.co/257aZUkcjT— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 24, 2025
