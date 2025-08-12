Обратной дороги нет. Ливерпуль решил отпустить защитника
Костас Цимикас собирает вещи
29-летний фланговый защитник «Ливерпуля» Костас Цимикас в ближайшее время покинет «мерсисайдцев», несмотря на действующий контракт до 2027 года.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, греческий футболист пропустил неудачный матч за Суперкубок Англии против «Кристал Пэлас» из-за своего ухода из клуба.
Костас настроен попрощаться с «Ливерпулем» и начать новый этап в своей карьере.
Активный интерес к греческому футболисту проявляет «Ноттингем Форест», который уже сделал первое предложение по Цимикасу.
Цимикас защищает цвета английского клуба с августа 2020 года. За это время защитник провел 115 матчей, отдал 18 ассистов и выиграл пять трофеев.
🚨 Kostas Tsimikas, expected to leave Liverpool as he’s been left out of the squad against Palace for this reason.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2025
Player prepared to go and try new chapter, already got approached by Nottingham Forest earlier in the window. pic.twitter.com/P7DFp3rVZj
