Обратной дороги нет. Ливерпуль решил отпустить защитника

29-летний фланговый защитник «Ливерпуля» Костас Цимикас в ближайшее время покинет «мерсисайдцев», несмотря на действующий контракт до 2027 года.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, греческий футболист пропустил неудачный матч за Суперкубок Англии против «Кристал Пэлас» из-за своего ухода из клуба.

Костас настроен попрощаться с «Ливерпулем» и начать новый этап в своей карьере.

Активный интерес к греческому футболисту проявляет «Ноттингем Форест», который уже сделал первое предложение по Цимикасу.

Цимикас защищает цвета английского клуба с августа 2020 года. За это время защитник провел 115 матчей, отдал 18 ассистов и выиграл пять трофеев.