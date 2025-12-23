Конте признался, что стоит за триумфом Наполи в Суперкубке

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте подытожил победу над «Болоньей» в финале Суперкубка Италии (2:0).

«Хочу поздравить команду с великолепно проведенным турниром. Мы очень хотели подарить этот трофей себе и нашим болельщикам, а также поздравить их с Рождеством.

Особенно приятно встречать праздник, имея в руках трофей. Ранее мы выиграли скудетто, а теперь сумели завоевать и Суперкубок, обыграв ряд по-настоящему сильных соперников.

Нельзя забывать, что два года назад «Наполи» уступил в финале Суперкубка «Интеру». В футболе всегда запоминают победителей. Никто не изучает список трофеев, чтобы вспомнить, кто просто дошел до финала. Об этом говорит человек, который много раз проигрывал решающие матчи, будучи игроком.

Я серебряный призер чемпионатов мира и Европы, за свою карьеру проиграл немало финалов. Это всегда болезненно, потому что ты понимаешь, какой путь прошел, но не хватает последнего штриха. Хочу отдельно отметить работу «Болоньи» и лично Винченцо Итальяно.

В прошлом сезоне мы стали чемпионами с достаточно ограниченным составом. Сейчас в команде появилось много новых футболистов, однако мы еще не готовы стабильно лидировать.

Наша цель – место в Лиге чемпионов, и мы осознаем, насколько это сложная задача. Но мы уверены, что через тяжелую работу можно добиться серьезного прогресса.

Если оценивать количество созданных моментов, мы могли действовать значительно эффективнее. В целом команда провела очень качественный матч. Гол Нереса стал настоящим решающим моментом. Мы детально разобрали все эпизоды, которые могли доставить нам трудности в игре с «Болоньей».

Считаю, что задача тренерского штаба – расширять понимание игры у футболистов. Я уделяю этому большое внимание и убежден, что каждый игрок, с которым мне довелось работать, делал шаг вперед как в техническом, так и в психологическом плане», – заявил Конте.