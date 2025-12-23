Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Конте признался, что стоит за триумфом Наполи в Суперкубке
Италия
23 декабря 2025, 00:55 | Обновлено 23 декабря 2025, 00:56
50
0

Конте признался, что стоит за триумфом Наполи в Суперкубке

Трофей есть, покоя нет

23 декабря 2025, 00:55 | Обновлено 23 декабря 2025, 00:56
50
0
Конте признался, что стоит за триумфом Наполи в Суперкубке
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте подытожил победу над «Болоньей» в финале Суперкубка Италии (2:0).

«Хочу поздравить команду с великолепно проведенным турниром. Мы очень хотели подарить этот трофей себе и нашим болельщикам, а также поздравить их с Рождеством.

Особенно приятно встречать праздник, имея в руках трофей. Ранее мы выиграли скудетто, а теперь сумели завоевать и Суперкубок, обыграв ряд по-настоящему сильных соперников.

Нельзя забывать, что два года назад «Наполи» уступил в финале Суперкубка «Интеру». В футболе всегда запоминают победителей. Никто не изучает список трофеев, чтобы вспомнить, кто просто дошел до финала. Об этом говорит человек, который много раз проигрывал решающие матчи, будучи игроком.

Я серебряный призер чемпионатов мира и Европы, за свою карьеру проиграл немало финалов. Это всегда болезненно, потому что ты понимаешь, какой путь прошел, но не хватает последнего штриха. Хочу отдельно отметить работу «Болоньи» и лично Винченцо Итальяно.

В прошлом сезоне мы стали чемпионами с достаточно ограниченным составом. Сейчас в команде появилось много новых футболистов, однако мы еще не готовы стабильно лидировать.

Наша цель – место в Лиге чемпионов, и мы осознаем, насколько это сложная задача. Но мы уверены, что через тяжелую работу можно добиться серьезного прогресса.

Если оценивать количество созданных моментов, мы могли действовать значительно эффективнее. В целом команда провела очень качественный матч. Гол Нереса стал настоящим решающим моментом. Мы детально разобрали все эпизоды, которые могли доставить нам трудности в игре с «Болоньей».

Считаю, что задача тренерского штаба – расширять понимание игры у футболистов. Я уделяю этому большое внимание и убежден, что каждый игрок, с которым мне довелось работать, делал шаг вперед как в техническом, так и в психологическом плане», – заявил Конте.

По теме:
Историческая таблица Суперкубка Италии. Все финалы: у кого сколько титулов
Наполи – Болонья – 2:0. Дубль Нереса в финале Суперкубка. Видео голов
В третий раз в истории. Наполи добыл Суперкубок Италии
Антонио Конте Наполи Серия A Суперкубок Италии по футболу Болонья Наполи - Болонья
Михаил Олексиенко Источник: Джанлука Ди Марцио
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рома снизила цену на Довбика. Артем близок к переходу в клуб АПЛ
Футбол | 22 декабря 2025, 19:37 10
Рома снизила цену на Довбика. Артем близок к переходу в клуб АПЛ
Рома снизила цену на Довбика. Артем близок к переходу в клуб АПЛ

Украинский форвард продолжит карьеру в Англии

Йожеф САБО: «Этот украинец вырастет в классного игрока, его купит Реал»
Футбол | 22 декабря 2025, 07:22 0
Йожеф САБО: «Этот украинец вырастет в классного игрока, его купит Реал»
Йожеф САБО: «Этот украинец вырастет в классного игрока, его купит Реал»

Известный экс-тренер киевлян – о Матвее Пономаренко

Маркевич считает футболиста Динамо одним из лучших в Премьер-лиге
Футбол | 22.12.2025, 17:47
Маркевич считает футболиста Динамо одним из лучших в Премьер-лиге
Маркевич считает футболиста Динамо одним из лучших в Премьер-лиге
Трубин – худший, как сыграл Судаков? Оценки украинцев за матч с Фамаликау
Футбол | 23.12.2025, 01:37
Трубин – худший, как сыграл Судаков? Оценки украинцев за матч с Фамаликау
Трубин – худший, как сыграл Судаков? Оценки украинцев за матч с Фамаликау
Решение принято. Известно, кто станет первым зимним новичком Динамо
Футбол | 22.12.2025, 05:22
Решение принято. Известно, кто станет первым зимним новичком Динамо
Решение принято. Известно, кто станет первым зимним новичком Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Джейк Пол рассказал о последствиях брутального нокаута в бою против Джошуа
Джейк Пол рассказал о последствиях брутального нокаута в бою против Джошуа
21.12.2025, 10:31 3
Бокс
«Усик – мелкий, но...» Леннокс Льюис выступил с заявлением об украинце
«Усик – мелкий, но...» Леннокс Льюис выступил с заявлением об украинце
22.12.2025, 08:59 1
Бокс
Легенда Шахтера и сборной Украины может остаться без клуба
Легенда Шахтера и сборной Украины может остаться без клуба
21.12.2025, 16:05 5
Футбол
Шахтер столкнулся с новой генерацией украинцев. Они создают клубу проблемы
Шахтер столкнулся с новой генерацией украинцев. Они создают клубу проблемы
22.12.2025, 15:39 34
Футбол
Основного игрока украинского клуба забрали в ТЦК
Основного игрока украинского клуба забрали в ТЦК
21.12.2025, 17:11 11
Футбол
Юлия ЛЕВЧЕНКО: «Магучих? Почему все хотят это узнать...»
Юлия ЛЕВЧЕНКО: «Магучих? Почему все хотят это узнать...»
21.12.2025, 09:54
Другие виды
«Я еду». Ярмоленко «согласился» на предложение перехода в известный клуб
«Я еду». Ярмоленко «согласился» на предложение перехода в известный клуб
22.12.2025, 07:53 1
Футбол
Джошуа после жесткого нокаута показал свое истинное отношение к Украине
Джошуа после жесткого нокаута показал свое истинное отношение к Украине
22.12.2025, 03:44 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем