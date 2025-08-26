Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
26 августа 2025, 04:32 |
ФОТО. Сколько на самом деле потратят на свадьбу Роналду и Джорджины?

Роналду и Джорджина создают союз, выходящий далеко за рамки футбола

ФОТО. Сколько на самом деле потратят на свадьбу Роналду и Джорджины?
Yahoo. Криштиану Роналду и Джорджина Родригес

Свадьба Криштиану Роналду и Джорджины Родригес может стать одной из самых громких в мире.

По информации Daily Mail, пышная церемония, которую планируют после чемпионата мира по футболу 2026 года, может обойтись примерно в 10 миллионов фунтов.

11 августа Джорджина опубликовала фото роскошного кольца от Криштиану, которое, по оценкам экспертов, стоит несколько миллионов долларов. Пара вместе с 2016 года, но только теперь они решили официально узаконить свои отношения.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Бренд-стратег Дилан Дейви прогнозирует, что церемония по масштабам не уступит свадьбе Дэвида и Виктории Бекхэм и будет иметь глобальный маркетинговый эффект: «Мы ожидаем расходы на уровне 10 миллионов фунтов, включая место проведения, одежду от кутюрье, развлечения мирового класса, VIP-путешествия и безопасность. Это одна из самых ожидаемых свадеб после Безоса и Санчес».

Эксперт добавил, что Криштиану и Джорджина – это два сильных бренда, которые вместе создают сочетание с огромным социальным охватом, выходящим далеко за рамки спорта.

фото Криштиану Роналду Джорджина Родригес lifestyle свадьба
Максим Лапченко Источник: Sportowe Fakty
