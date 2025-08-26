Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Романо подтвердил. Довбик согласился покинуть Рому и вернуться в Испанию
Италия
26 августа 2025, 01:31 |
464
0

Романо подтвердил. Довбик согласился покинуть Рому и вернуться в Испанию

Форвард сборной Украины готов перейти в «Вильярреал», чтобы получать больше игрового времени

26 августа 2025, 01:31 |
464
0
Романо подтвердил. Довбик согласился покинуть Рому и вернуться в Испанию
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Форвард итальянской «Ромы» и сборной Украины Артем Довбик согласился покинуть Серию А из-за недостатка игрового времени в новом сезоне. Главный тренер «волков» Джан Пьеро Гасперини не заинтересован в услугах 28-летнего футболиста.

Главным претендентом на игрока считается испанский «Вильярреал». Последние новости о будущем Довбика сообщили известный итальянский журналист Маттео Моретто и авторитетный инсайдер Фабрицио Романо:

Маттео Моретто: Как Довбик относится к возвращению в чемпионат Испании?

Фабрицио Романо: Ему нравится эта идея, он согласен покинуть Серию А. После ограниченной игровой практики в «Роме» он хочет проводить больше времени на поле, и «Вильярреал» предложит ему именно это. Кроме того, Артем уже адаптировался к Ла Лиге, так что переход будет логичным шагом.

Маттео Моретто: Спасибо, Фабрицио. Это действительно важная новость для болельщиков «Вильярреала», ожидающих усиления команды.

Фабрицио Романо: Да, Маттео, следите за обновлениями. Это соглашение может быть закрыто в ближайшее время, если стороны уладят все детали будущего трансфера.

По теме:
Here we go! Романо подтвердил: Шахтер подписал Исаке из Флуминенсе
ПСЖ согласился отпустить Доннарумму в чемпионат Англии за 30 млн евро
ФОТО. Звезды музыки и кино пришли посмотреть на игру Довбика
Рома Рим Вильярреал Артем Довбик Джан Пьеро Гасперини Фабрицио Романо Маттео Моретто трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Серии A
Николай Титюк Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Назван главный фаворит на трансфер Судакова. Он может скоро перейти
Футбол | 25 августа 2025, 19:21 7
Назван главный фаворит на трансфер Судакова. Он может скоро перейти
Назван главный фаворит на трансфер Судакова. Он может скоро перейти

«Бенфика» готова купить украинца

Стало известно, в каком городе сборная Украины сыграет против Исландии
Футбол | 26 августа 2025, 02:25 0
Стало известно, в каком городе сборная Украины сыграет против Исландии
Стало известно, в каком городе сборная Украины сыграет против Исландии

Команды встретятся 16 ноября на стадионе имени Юзефа Пилсудского в Варшаве

Хаби АЛОНСО: «Он уникальный игрок, я рад его видеть снова»
Футбол | 25.08.2025, 03:56
Хаби АЛОНСО: «Он уникальный игрок, я рад его видеть снова»
Хаби АЛОНСО: «Он уникальный игрок, я рад его видеть снова»
Назван рейтинг самых богатых боксеров в истории. Усик заработал много денег
Бокс | 25.08.2025, 07:59
Назван рейтинг самых богатых боксеров в истории. Усик заработал много денег
Назван рейтинг самых богатых боксеров в истории. Усик заработал много денег
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо Хачериди нашел себе новый профи-клуб
Футбол | 25.08.2025, 16:02
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо Хачериди нашел себе новый профи-клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо Хачериди нашел себе новый профи-клуб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ванат согласился покинуть Динамо и перейти в чемпионат Испании
Ванат согласился покинуть Динамо и перейти в чемпионат Испании
25.08.2025, 09:27 44
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Грустно на это смотреть. Нет ни мастерства, ни самоотдачи»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Грустно на это смотреть. Нет ни мастерства, ни самоотдачи»
24.08.2025, 01:19 3
Футбол
Первый вылет сеяной с US Open. Творит историю: индонезийка выбила нейтралку
Первый вылет сеяной с US Open. Творит историю: индонезийка выбила нейтралку
24.08.2025, 23:41
Теннис
Команде, выигравшей матч Кубка Украины, грозит техпоражение. Что случилось?
Команде, выигравшей матч Кубка Украины, грозит техпоражение. Что случилось?
25.08.2025, 00:43
Футбол
Йожеф САБО: «Я не знаю, зачем ПСЖ взяли этого футболиста»
Йожеф САБО: «Я не знаю, зачем ПСЖ взяли этого футболиста»
25.08.2025, 09:05 1
Футбол
Известный биатлонист вернулся в профессиональный спорт в новом амплуа
Известный биатлонист вернулся в профессиональный спорт в новом амплуа
24.08.2025, 11:41
Биатлон
Усика предупредили, что у него будут проблемы. Советуют не драться с ним
Усика предупредили, что у него будут проблемы. Советуют не драться с ним
25.08.2025, 02:15 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем