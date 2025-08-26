Романо подтвердил. Довбик согласился покинуть Рому и вернуться в Испанию

Форвард итальянской «Ромы» и сборной Украины Артем Довбик согласился покинуть Серию А из-за недостатка игрового времени в новом сезоне. Главный тренер «волков» Джан Пьеро Гасперини не заинтересован в услугах 28-летнего футболиста.

Главным претендентом на игрока считается испанский «Вильярреал». Последние новости о будущем Довбика сообщили известный итальянский журналист Маттео Моретто и авторитетный инсайдер Фабрицио Романо:

Маттео Моретто: Как Довбик относится к возвращению в чемпионат Испании?

Фабрицио Романо: Ему нравится эта идея, он согласен покинуть Серию А. После ограниченной игровой практики в «Роме» он хочет проводить больше времени на поле, и «Вильярреал» предложит ему именно это. Кроме того, Артем уже адаптировался к Ла Лиге, так что переход будет логичным шагом.

Маттео Моретто: Спасибо, Фабрицио. Это действительно важная новость для болельщиков «Вильярреала», ожидающих усиления команды.

Фабрицио Романо: Да, Маттео, следите за обновлениями. Это соглашение может быть закрыто в ближайшее время, если стороны уладят все детали будущего трансфера.