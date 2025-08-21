«Нужно возвращаться». Мирон Маркевич обратился к Довбику и дал ему совет

Именитый украинский тренер Мирон Маркевич прокомментировал ситуацию, в которую попал форвард итальянской «Ромы» Артем Довбик. Главный тренер «волков» не рассчитывает на игрока сборной Украины.

Маркевич посоветовал Довбику вернуться в чемпионат Испании, где он проявил себя и забивал много голов.

– Как быть Довбику, чтобы не ошибиться в выборе приглашений? Ведь слухи сватают его то в «Милан», то в «Наполи», то в «Эвертон», то в мадридский «Атлетико».

– Я бы на его месте вернулся в Испанию. Если «Атлетико» действительно его хочет, то нужно идти в этот клуб. В испанской Ла Лиге у него все хорошо складывалось: он много забивал за «Жирону», стал лучшим бомбардиром чемпионата. Я еще тогда говорил, что не нужно уезжать из Испании.

– Чем бы объяснили не слишком длительный альянс нашего игрока с «Ромой»?

– Трудно сказать, почему так произошло. Даже не знаю. Может быть, это не его клуб или не его чемпионат? Да, может. Играл в Испании – так нужно было продолжать там выступать. Если не хотел в «Жироне», то в другом клубе – мадридском «Атлетико». И если интерес этого клуба к Довбику актуален, то я считаю, нужно в Испанию возвращаться, – сказал Маркевич.