Легендарный клуб предложит Роме обменять Довбика на двоих футболистов

Итальянский «Милан» продолжает искать усиление в линию атаки накануне старта нового сезона. Об этом сообщает Voce Gialorossa.

Главным кандидатом на переход в Серию А считается форвард английского «Манчестер Юнайтед» Расмус Хойлунд, но с этим трансфером возникли проблемы. «Красные дьяволы» готовы отпустить 22-летнего футболиста, однако поставили слишком высокие финансовые условия.

По этой причине «Милан» решил начать переговоры с «Ромой» о потенциальном переходе форварда сборной Украины Артема Довбика. Главный тренер «волков» Джан Пьеро Гасперини не рассчитывает на игрока, однако в Риме хотели бы заработать, как минимум, 30 млн евро за украинца.

«Россонери» не могут позволить себе платить такую сумму, поэтому предложат обмен – готовы отправить в «Рому» центрального полузащитника Юнуса Муссу и левого защитника Давиде Бартезаги.

По информации итальянской прессы, такой вариант всерьез интересует римский клуб, так как Гасперини нравится идея с подписанием этих игроков. На данный момент руководство «Ромы» не дало окончательный ответ, так как обсуждает внутри команды потенциальный обмен Довбика.