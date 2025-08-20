Довбику придется уйти. Рома выставила на трансфер троих футболистов

Итальянская «Рома» продолжает подготовку к новому сезону – клуб проводит активную работу на трансферном рынке и формирует состав для борьбы в чемпионате.

Накануне состоялась встреча руководства римской команды, по итогам которой было принято решение выставить на трансфер троих футболистов. В список попали те игроки, которые не входят в планы главного тренера Джан Пьеро Гасперини.

По информации Il Tempo, новые команды будут искать для форварда Артема Довбика, вингера Стефана Эль-Шаарави и полузащитника Томмазо Бальданци.

Спортивный директор «волков» Фредерик Массара сообщил, что на данный момент главная задача клуба – быстрее продать этих футболистов, чтобы заработать неплохие деньги.

Несмотря на многочисленные слухи, «Рома» пока не получала никаких предложений, но будет рассматривать все варианты, которые поступят в римский клуб. Гасперини уверен, что Довбик, Эль-Шаарави и Бальданци не являются незаменимыми игроками.