Довбику придется уйти. Рома выставила на трансфер троих футболистов
Гасперини указал на дверь украинскому форварду, Эль-Шааравии и Бальданци
Итальянская «Рома» продолжает подготовку к новому сезону – клуб проводит активную работу на трансферном рынке и формирует состав для борьбы в чемпионате.
Накануне состоялась встреча руководства римской команды, по итогам которой было принято решение выставить на трансфер троих футболистов. В список попали те игроки, которые не входят в планы главного тренера Джан Пьеро Гасперини.
По информации Il Tempo, новые команды будут искать для форварда Артема Довбика, вингера Стефана Эль-Шаарави и полузащитника Томмазо Бальданци.
Спортивный директор «волков» Фредерик Массара сообщил, что на данный момент главная задача клуба – быстрее продать этих футболистов, чтобы заработать неплохие деньги.
Несмотря на многочисленные слухи, «Рома» пока не получала никаких предложений, но будет рассматривать все варианты, которые поступят в римский клуб. Гасперини уверен, что Довбик, Эль-Шаарави и Бальданци не являются незаменимыми игроками.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинская легкоатлетка пропустит ближайшие 4 года
Александр Роспутько сбежал в россию
А от кого точно будуть намгатись працевлаштувати - Бове і хтось із пари правих захисників Челік, Ренш.