Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Довбику придется уйти. Рома выставила на трансфер троих футболистов
Италия
20 августа 2025, 09:50 |
2484
1

Довбику придется уйти. Рома выставила на трансфер троих футболистов

Гасперини указал на дверь украинскому форварду, Эль-Шааравии и Бальданци

20 августа 2025, 09:50 |
2484
1
Довбику придется уйти. Рома выставила на трансфер троих футболистов
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Итальянская «Рома» продолжает подготовку к новому сезону – клуб проводит активную работу на трансферном рынке и формирует состав для борьбы в чемпионате.

Накануне состоялась встреча руководства римской команды, по итогам которой было принято решение выставить на трансфер троих футболистов. В список попали те игроки, которые не входят в планы главного тренера Джан Пьеро Гасперини.

По информации Il Tempo, новые команды будут искать для форварда Артема Довбика, вингера Стефана Эль-Шаарави и полузащитника Томмазо Бальданци.

Спортивный директор «волков» Фредерик Массара сообщил, что на данный момент главная задача клуба – быстрее продать этих футболистов, чтобы заработать неплохие деньги.

Несмотря на многочисленные слухи, «Рома» пока не получала никаких предложений, но будет рассматривать все варианты, которые поступят в римский клуб. Гасперини уверен, что Довбик, Эль-Шаарави и Бальданци не являются незаменимыми игроками.

По теме:
Переговоры начались. Гвардиола заберет в Ман Сити победителя Лиги чемпионов
Супряга имел предложение из-за границы. Форвард предпочел УПЛ
Моуриньо останется без трансфера. Переход украинца в Фенербахче сорвался
Рома Рим Артем Довбик Стефан Эль-Шаарави Томмазо Бальданци Джан Пьеро Гасперини Фредерик Массара трансферы трансферы Серии A
Николай Титюк Источник: Il Tempo
Оцените материал
(27)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Бех-Романчук получила дисквалификацию за допинг. Известен срок
Другие виды | 19 августа 2025, 18:40 41
ОФИЦИАЛЬНО. Бех-Романчук получила дисквалификацию за допинг. Известен срок
ОФИЦИАЛЬНО. Бех-Романчук получила дисквалификацию за допинг. Известен срок

Украинская легкоатлетка пропустит ближайшие 4 года

Позор и стыд. Воспитанник Шахтера нашел себе команду на болотах
Футбол | 20 августа 2025, 05:55 23
Позор и стыд. Воспитанник Шахтера нашел себе команду на болотах
Позор и стыд. Воспитанник Шахтера нашел себе команду на болотах

Александр Роспутько сбежал в россию

Фрэнк УОРРЕН: «Мир не создал такого боксера, который выстоит против него»
Бокс | 20.08.2025, 07:42
Фрэнк УОРРЕН: «Мир не создал такого боксера, который выстоит против него»
Фрэнк УОРРЕН: «Мир не создал такого боксера, который выстоит против него»
Источник: клуб УПЛ подписал Владислава Супрягу
Футбол | 19.08.2025, 21:31
Источник: клуб УПЛ подписал Владислава Супрягу
Источник: клуб УПЛ подписал Владислава Супрягу
Мбаппе принес победу Реалу, ассист Роналду, дисквалификация Бех-Романчук
Футбол | 20.08.2025, 09:15
Мбаппе принес победу Реалу, ассист Роналду, дисквалификация Бех-Романчук
Мбаппе принес победу Реалу, ассист Роналду, дисквалификация Бех-Романчук
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ViAn
Якщо Рома підпише ще одного форварда, то тоді повірю в те, що Довбик їм не потрібен. Наразі входити в сезон із одним сумнівним форвардом Фергюсоном, який 2 роки деградує, ніхто не буде. 
А от кого точно будуть намгатись працевлаштувати - Бове і хтось із пари правих захисників Челік, Ренш.
Ответить
0
Популярные новости
МБАППЕ: «Мне жаль этого вратаря. Это тяжелые и несправедливые времена»
МБАППЕ: «Мне жаль этого вратаря. Это тяжелые и несправедливые времена»
19.08.2025, 00:53 3
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Поединок Усик – Итаума? Он его просто убьет на ринге»
Дерек ЧИСОРА: «Поединок Усик – Итаума? Он его просто убьет на ринге»
18.08.2025, 22:58 1
Бокс
Итальянский журналист: «Я видел Довбика на тренировке. Полная катастрофа»
Итальянский журналист: «Я видел Довбика на тренировке. Полная катастрофа»
19.08.2025, 18:25 9
Футбол
Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
20.08.2025, 00:07 42
Футбол
Без сенсации: определена чемпионка супертурнира WTA 1000 в Цинциннати
Без сенсации: определена чемпионка супертурнира WTA 1000 в Цинциннати
19.08.2025, 05:45
Теннис
Забарного предупредили, что Сафонов останется в клубе. Илья принял решение
Забарного предупредили, что Сафонов останется в клубе. Илья принял решение
19.08.2025, 07:51 89
Футбол
Синнер снялся с финала Цинциннати против Алькараса при счете 0:5
Синнер снялся с финала Цинциннати против Алькараса при счете 0:5
18.08.2025, 22:46 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем