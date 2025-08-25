Новак ДЖОКОВИЧ: «Я планирую тренировать его после завершения карьеры»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
25 августа 2025, 23:46 | Обновлено 25 августа 2025, 23:47
Серб намерен стать тренером Жоау Фонсеки

Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Сербский теннисист Новак Джокович заявил о том, что после завершения карьеры планирует тренировать брзильца Жоау Фонсеку:

«После завершения карьеры я планирую тренировать Фонсеку. Я буду для него очень дорогим тренером».

25 августа Новак Джокович стартовал на US Open. В игре первого круга он ожидаемо одолел американца Лернера Тьена со счетом 3:0. Следующим соперником серба станет Закар Свайда.

Ранее сообщалось о том, что был обновлен рейтинг ATP.

