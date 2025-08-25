Новак ДЖОКОВИЧ: «Я планирую тренировать его после завершения карьеры»

Сербский теннисист Новак Джокович заявил о том, что после завершения карьеры планирует тренировать брзильца Жоау Фонсеку:

«После завершения карьеры я планирую тренировать Фонсеку. Я буду для него очень дорогим тренером».

25 августа Новак Джокович стартовал на US Open. В игре первого круга он ожидаемо одолел американца Лернера Тьена со счетом 3:0. Следующим соперником серба станет Закар Свайда.

