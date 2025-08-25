Другие новости25 августа 2025, 23:46 | Обновлено 25 августа 2025, 23:47
349
0
Новак ДЖОКОВИЧ: «Я планирую тренировать его после завершения карьеры»
Серб намерен стать тренером Жоау Фонсеки
25 августа 2025, 23:46 | Обновлено 25 августа 2025, 23:47
349
0
Сербский теннисист Новак Джокович заявил о том, что после завершения карьеры планирует тренировать брзильца Жоау Фонсеку:
«После завершения карьеры я планирую тренировать Фонсеку. Я буду для него очень дорогим тренером».
25 августа Новак Джокович стартовал на US Open. В игре первого круга он ожидаемо одолел американца Лернера Тьена со счетом 3:0. Следующим соперником серба станет Закар Свайда.
Ранее сообщалось о том, что был обновлен рейтинг ATP.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 25 августа 2025, 22:48 3
Поединок 1/64 финала состоится в ночь на 26 августа и начнется ориентировочно в 00:00
Бокс | 25 августа 2025, 03:27 0
Легендарный боксер считает неуместным поединок Александра против Мозеса Итаумы
Футбол | 25.08.2025, 18:45
Бокс | 25.08.2025, 02:15
Футбол | 25.08.2025, 04:42
Комментарии 0
Популярные новости
25.08.2025, 07:59 1
Футбол
24.08.2025, 10:40
24.08.2025, 03:44 10
25.08.2025, 04:03 6
24.08.2025, 11:41
24.08.2025, 01:19 3
24.08.2025, 13:29 4