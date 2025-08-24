Обновлен рейтинг ATP перед стартом Открытого чемпионата США 2025

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
US Open
24 августа 2025, 13:44
79
0

Янник Синнер продолжает лидировать, Карлос Алькарас дышит ему в спину

24 августа 2025, 13:44
79
0
Getty Images/Global Images Ukraine

24 августа ATP опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. На прошлой неделе мужчины разыграли трофей на турнире АТР 250 в Уинстон-Сейлеме, США.

Чемпионом в У-С стал венгр Мартон Фучович, который в финале одолел Ботика ван де Зандсхулпа. Фучович поднялся на 31 место и сейчас идет на 63-й позиции, а Ботик располагается на 73-й строчке (+19 мест).

В топ-30 произошло только одно изменение – Таллон Грикспор прибавил одно место и теперь замыкает первую тридцатку.

Первой ракеткой мира остается Янник Синнер, которому в ближайшие две недели предстоит защита титула на US Open 2025. Близко к нему идет Карлос Алькарас, третий – Александр Зверев.

Муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис в обновленном рейтинге располагается на 49-й строчке.

Топ-10 рейтинга АТР

Украинцы в рейтинге АТР

По теме:
Фейк-камбек. Стал известен чемпион турнира ATP 250 в Уинстон-Сейлеме
Синнер против Алькараса, шансы украинок. Что нужно знать об US Open 2025
Симоне ВАНЬОЦЦИ: «Синнер нуждался в двух днях отдыха»
Ботик ван де Зандсхулп Карлос Алькарас (теннисист) рейтинг ATP Карен Хачанов Вадим Урсу Тейлор Фритц Александр Зверев Юрий Джавакян Алексей Крутых Вячеслав Белинский Алекс де Минаур Эрик Ваншельбойм Новак Джокович Александр Овчаренко Олег Приходько Владислав Орлов Виталий Сачко Янник Синнер Александр Брайнин Лоренцо Музетти Джек Дрейпер Бен Шелтон Мартон Фучович
