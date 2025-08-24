Обновлен рейтинг ATP перед стартом Открытого чемпионата США 2025
Янник Синнер продолжает лидировать, Карлос Алькарас дышит ему в спину
24 августа ATP опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. На прошлой неделе мужчины разыграли трофей на турнире АТР 250 в Уинстон-Сейлеме, США.
Чемпионом в У-С стал венгр Мартон Фучович, который в финале одолел Ботика ван де Зандсхулпа. Фучович поднялся на 31 место и сейчас идет на 63-й позиции, а Ботик располагается на 73-й строчке (+19 мест).
В топ-30 произошло только одно изменение – Таллон Грикспор прибавил одно место и теперь замыкает первую тридцатку.
Первой ракеткой мира остается Янник Синнер, которому в ближайшие две недели предстоит защита титула на US Open 2025. Близко к нему идет Карлос Алькарас, третий – Александр Зверев.
Муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис в обновленном рейтинге располагается на 49-й строчке.
Топ-10 рейтинга АТР
Украинцы в рейтинге АТР
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинская спортсменка на каное-одиночке выиграла дистанцию 200 м
Известный в прошлом тренер – о Джо Луисе