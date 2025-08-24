Фейк-камбек. Стал известен чемпион турнира ATP 250 в Уинстон-Сейлеме

В ночь на 24 августа завершился финальный матч на хардовом турнире ATP 250 в Уинстон-Сейлеме, США.

В финале представитель Венгрии Мартон Фучович (АТР 94) в двух сетах переиграл нидерландца Ботика ван де Зансдхулпа (АТР 94) за 1 час и 52 минуты.

ATP 250 Уинстон-Сейлем. Хард, финал

Ботик ван де Занлсхулп (Нидерланды) – Мартон Фучович (Венгрия) – 3:6, 6:7 (3:7)

Во второй партии Мартон побеждал 5:1 (15:0) и 5:2 (40:30), но позволил Ботику отыграть. В итоге встреча все же завершилась в двух сетах – венгр забрал тай-брейк.

Фучович провел четвертое очное противостояние против ван де Занлсхулпа и добыл вторую победу.

Мартон завоевал третий трофей на уровне Тура в карьере и первый на хардовом покрытии.