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  4. Битва Артуров, Бублик против Ботика: известны полуфиналисты в Китцбюэле
ATP
25 июля 2025, 03:41 |
6
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Битва Артуров, Бублик против Ботика: известны полуфиналисты в Китцбюэле

Пары 1/2 финала: Казо vs Риндеркнех, Бублик vs ван де Зансхулп

25 июля 2025, 03:41 |
6
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Битва Артуров, Бублик против Ботика: известны полуфиналисты в Китцбюэле
Getty Images/Global Images Ukraine. Ботик ван де Зандсхулп

24 июля состоялись матчи 1/4 финала грунтового турнира АТР 250 в Китцбюэле, Австрия.

Первый сеяный Александр Бублик после трофея в Гштааде продлил свой винстрик уже до шести поединков, обыграв в третьем раунде Александра Шевченко.

Следующим соперником казахстанца будет нидерландец Ботик ван де Зандсхулп, который в четвертьфинале выбил Тьяго Сейбота Уайлда.

В полуфинале в нижней части сетке сойдутся два представителя Франции Артур Казо и Артур Риндеркнех. Казо одолел Яна-Леннарда Штруффа, а Риндекрнех справился с Янником Ханфманном.

Полуфиналы в Австрии пройдут 25 июля.

АТР 250 Китцбюэль. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Александр Бублик [1] – Александр Шевченко – 6:4, 6:2
Тьяго Сейбот Уайлд – Ботик ван де Зансдхулп – 6:7 (2:7), 2:6

Нижняя часть сетки

Артур Казо – Ян-Леннард Штруфф – 6:3, 6:4
Артур Риндекрнех [6] – Янник Ханфманн – 6:4, 3:6, 6:1

АТР 250 Китцбюэль. Пары 1/2 финала

Александр Бублик [1] – Ботик ван де Зансдхулп
Артур Казо – Артур Риндекрнех [6]

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ATP Китцбюэль Ботик ван де Зандсхулп Янник Ханфманн Александр Бублик Александр Шевченко (теннисист) Тьяго Сейбот-Уайлд Артур Казо Ян-Леннард Штруфф Артур Риндеркнех
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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