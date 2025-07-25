Битва Артуров, Бублик против Ботика: известны полуфиналисты в Китцбюэле

24 июля состоялись матчи 1/4 финала грунтового турнира АТР 250 в Китцбюэле, Австрия.

Первый сеяный Александр Бублик после трофея в Гштааде продлил свой винстрик уже до шести поединков, обыграв в третьем раунде Александра Шевченко.

Следующим соперником казахстанца будет нидерландец Ботик ван де Зандсхулп, который в четвертьфинале выбил Тьяго Сейбота Уайлда.

В полуфинале в нижней части сетке сойдутся два представителя Франции Артур Казо и Артур Риндеркнех. Казо одолел Яна-Леннарда Штруффа, а Риндекрнех справился с Янником Ханфманном.

Полуфиналы в Австрии пройдут 25 июля.

АТР 250 Китцбюэль. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Александр Бублик [1] – Александр Шевченко – 6:4, 6:2

Тьяго Сейбот Уайлд – Ботик ван де Зансдхулп – 6:7 (2:7), 2:6

Нижняя часть сетки

Артур Казо – Ян-Леннард Штруфф – 6:3, 6:4

Артур Риндекрнех [6] – Янник Ханфманн – 6:4, 3:6, 6:1

АТР 250 Китцбюэль. Пары 1/2 финала

Александр Бублик [1] – Ботик ван де Зансдхулп

Артур Казо – Артур Риндекрнех [6]