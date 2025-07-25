Битва Артуров, Бублик против Ботика: известны полуфиналисты в Китцбюэле
Пары 1/2 финала: Казо vs Риндеркнех, Бублик vs ван де Зансхулп
24 июля состоялись матчи 1/4 финала грунтового турнира АТР 250 в Китцбюэле, Австрия.
Первый сеяный Александр Бублик после трофея в Гштааде продлил свой винстрик уже до шести поединков, обыграв в третьем раунде Александра Шевченко.
Следующим соперником казахстанца будет нидерландец Ботик ван де Зандсхулп, который в четвертьфинале выбил Тьяго Сейбота Уайлда.
В полуфинале в нижней части сетке сойдутся два представителя Франции Артур Казо и Артур Риндеркнех. Казо одолел Яна-Леннарда Штруффа, а Риндекрнех справился с Янником Ханфманном.
Полуфиналы в Австрии пройдут 25 июля.
АТР 250 Китцбюэль. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Александр Бублик [1] – Александр Шевченко – 6:4, 6:2
Тьяго Сейбот Уайлд – Ботик ван де Зансдхулп – 6:7 (2:7), 2:6
Нижняя часть сетки
Артур Казо – Ян-Леннард Штруфф – 6:3, 6:4
Артур Риндекрнех [6] – Янник Ханфманн – 6:4, 3:6, 6:1
АТР 250 Китцбюэль. Пары 1/2 финала
Александр Бублик [1] – Ботик ван де Зансдхулп
Артур Казо – Артур Риндекрнех [6]
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