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ATP
26 июля 2025, 15:59 | Обновлено 26 июля 2025, 16:01
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На грунтовом турнире в Китцбюэле стартовал финал. Кто играет за трофей?

Александр Бублик и Артур Казо поборются за титул соревнований АТР 250 в Австрии

26 июля 2025, 15:59 | Обновлено 26 июля 2025, 16:01
40
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На грунтовом турнире в Китцбюэле стартовал финал. Кто играет за трофей?
Getty Images/Global Images Ukraine. Артур Казо

26 июля состоится финальный матч на грунтовом турнире АТР 250 в Китцбюэеле, Австрия.

В решающем поединке сойдутся Александр Бублик (Казахстан, ATP 30) и Артур Казо (Франция, ATP 100).

В полуфинале Бублик прошел Ботика ван де Зандсхулпа, а Казо одолел своего соотечественника Артура Риндеркнеха.

Для Бублика это 14-й финал в карьере и второй на грунте. Александр поборется за 7-й титул и 2-й подряд – на прошлой неделе он стал чемпионом в Гштааде.

Для Казо это будет первый финал на уровне Тура и первый шанс завоевать титул.

АТР 250 Китцбюэль. Пары 1/2 финала

Александр Бублик [1] – Ботик ван де Зансдхулп – 6:3, 6:4
Артур Казо – Артур Риндекрнех [6] – 7:5, 6:3

Александр Бублик – Артур Казо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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