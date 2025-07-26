На грунтовом турнире в Китцбюэле стартовал финал. Кто играет за трофей?
Александр Бублик и Артур Казо поборются за титул соревнований АТР 250 в Австрии
26 июля состоится финальный матч на грунтовом турнире АТР 250 в Китцбюэеле, Австрия.
В решающем поединке сойдутся Александр Бублик (Казахстан, ATP 30) и Артур Казо (Франция, ATP 100).
В полуфинале Бублик прошел Ботика ван де Зандсхулпа, а Казо одолел своего соотечественника Артура Риндеркнеха.
Для Бублика это 14-й финал в карьере и второй на грунте. Александр поборется за 7-й титул и 2-й подряд – на прошлой неделе он стал чемпионом в Гштааде.
Для Казо это будет первый финал на уровне Тура и первый шанс завоевать титул.
АТР 250 Китцбюэль. Пары 1/2 финала
Александр Бублик [1] – Ботик ван де Зансдхулп – 6:3, 6:4
Артур Казо – Артур Риндекрнех [6] – 7:5, 6:3
Александр Бублик – Артур Казо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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