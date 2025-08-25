Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ВИДЕО. Джокович обыграл американца на старте US Open, установив рекорд GS
US Open
25 августа 2025, 06:31 |
171
0

ВИДЕО. Джокович обыграл американца на старте US Open, установив рекорд GS

Новак в трех сетах справился с Лерном Тьеном в 1/64 финала мейджора в Нью-Йорке

25 августа 2025, 06:31 |
171
0
ВИДЕО. Джокович обыграл американца на старте US Open, установив рекорд GS
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Сербский теннисист Новак Джокович (АТР 7) выиграл стартовый матч на Открытом чемпионате США 2025.

В 1/64 финала серб в трех сетах переиграл представителя США Лернера Тьена (АТР 50) за 2 часа и 24 минуты.

US Open 2025. 1/64 финала

Новак Джокович (Сербия) [7] – Лернер Тьен (США) – 6:1, 7:6 (7:3), 6:2

Это была первая встреча соперников.

Джокович одержал 75-ю подряд победу в стартовых матчах на турнирах Grand Slam, став первым игроком (мужчиной или женщиной) в Открытой эре, кому удалось добиться такого достижения в одиночных разрядах. 55 этих викторий он добыл в трех сетах.

Новак в 19-й раз выступает на кортах Нью-Йорка. Он является четырехкратным обладателем трофея US Open.

Для Ноле это 80-й слэм в карьере. Больше только у Роджера Федерера и Фелисиано Лопеса (по 81).

Следующим соперником Джоковича будет квалифайер Закери Свайда (АТР 145).

По теме:
ВИДЕО. Фотограф вышел на корт. Медведев устроил скандал в матче на US Open
Юлия Стародубцева – Анна Блинкова. Поражение на US Open. Видеообзор матча
Стародубцева разгромно проиграла матч 1/64 финала US Open 2025
Новак Джокович Лернер Тьен US Open 2025 рекорд теннисные видеообзоры
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Юлия Стародубцева – Анна Блинкова. Прогноз и анонс на матч US Open 2025
Теннис | 25 августа 2025, 00:50 0
Юлия Стародубцева – Анна Блинкова. Прогноз и анонс на матч US Open 2025
Юлия Стародубцева – Анна Блинкова. Прогноз и анонс на матч US Open 2025

Поединок 1/64 финала состоится в ночь на 25 августа и начнется в 00:00 по Киеву

Шахтер оформил дорогой трансфер. Футболист попрощался с клубом
Футбол | 24 августа 2025, 09:20 18
Шахтер оформил дорогой трансфер. Футболист попрощался с клубом
Шахтер оформил дорогой трансфер. Футболист попрощался с клубом

Изаки присоединится к «горнякам»

Звезда Динамо заинтересовал клуб Ла Лиги. Там уже феерил украинец
Футбол | 24.08.2025, 23:18
Звезда Динамо заинтересовал клуб Ла Лиги. Там уже феерил украинец
Звезда Динамо заинтересовал клуб Ла Лиги. Там уже феерил украинец
Рейтинг ко Дню Независимости. 100 лучших спортсменов в истории Украины
Другие виды | 24.08.2025, 11:00
Рейтинг ко Дню Независимости. 100 лучших спортсменов в истории Украины
Рейтинг ко Дню Независимости. 100 лучших спортсменов в истории Украины
Зинченко ошеломил Порту своим запросом по зарплате
Футбол | 24.08.2025, 13:19
Зинченко ошеломил Порту своим запросом по зарплате
Зинченко ошеломил Порту своим запросом по зарплате
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«У меня нет права на ошибку». Маркевич прокомментировал свое возвращение
«У меня нет права на ошибку». Маркевич прокомментировал свое возвращение
24.08.2025, 03:44 10
Футбол
Легенда британского бокса отреагировал на возможный бой Усик – Итаума
Легенда британского бокса отреагировал на возможный бой Усик – Итаума
23.08.2025, 02:50 2
Бокс
Сенсация в Кубке и 24 пенальти. Любительский Денгофф вышел в 1/16 финала
Сенсация в Кубке и 24 пенальти. Любительский Денгофф вышел в 1/16 финала
23.08.2025, 15:14 2
Футбол
В пару к Ванату. Милевский нашел нового форварда для Динамо
В пару к Ванату. Милевский нашел нового форварда для Динамо
23.08.2025, 08:43 2
Футбол
Тедди АТЛАС: «Это лучший супертяж в истории. Настоящий подонок»
Тедди АТЛАС: «Это лучший супертяж в истории. Настоящий подонок»
24.08.2025, 10:40
Бокс
Первый в истории. Роналду забил за Аль-Наср и установил невероятный рекорд
Первый в истории. Роналду забил за Аль-Наср и установил невероятный рекорд
23.08.2025, 16:39 4
Футбол
Милевский нашел главного виновника поражения Динамо от Маккаби
Милевский нашел главного виновника поражения Динамо от Маккаби
23.08.2025, 08:22 2
Футбол
ЛАПИН: «Нет, бой Усика с ним это не шутка. Ведем переговоры, будет шоу»
ЛАПИН: «Нет, бой Усика с ним это не шутка. Ведем переговоры, будет шоу»
23.08.2025, 04:23 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем