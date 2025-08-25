ВИДЕО. Джокович обыграл американца на старте US Open, установив рекорд GS
Новак в трех сетах справился с Лерном Тьеном в 1/64 финала мейджора в Нью-Йорке
Сербский теннисист Новак Джокович (АТР 7) выиграл стартовый матч на Открытом чемпионате США 2025.
В 1/64 финала серб в трех сетах переиграл представителя США Лернера Тьена (АТР 50) за 2 часа и 24 минуты.
US Open 2025. 1/64 финала
Новак Джокович (Сербия) [7] – Лернер Тьен (США) – 6:1, 7:6 (7:3), 6:2
Это была первая встреча соперников.
Джокович одержал 75-ю подряд победу в стартовых матчах на турнирах Grand Slam, став первым игроком (мужчиной или женщиной) в Открытой эре, кому удалось добиться такого достижения в одиночных разрядах. 55 этих викторий он добыл в трех сетах.
Новак в 19-й раз выступает на кортах Нью-Йорка. Он является четырехкратным обладателем трофея US Open.
Для Ноле это 80-й слэм в карьере. Больше только у Роджера Федерера и Фелисиано Лопеса (по 81).
Следующим соперником Джоковича будет квалифайер Закери Свайда (АТР 145).
75 - Novak Djokovic has claimed a 75th consecutive opening win at Grand Slam events, becoming the first player (male or female) in the Open Era to achieve the feat in Singles main draws. Machine.#USOpen | @usopen @atptour @ATPMediaInfo pic.twitter.com/W6D7vunbsD— OptaAce (@OptaAce) August 25, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок 1/64 финала состоится в ночь на 25 августа и начнется в 00:00 по Киеву
Изаки присоединится к «горнякам»