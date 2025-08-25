ВИДЕО. Джокович обыграл американца на старте US Open, установив рекорд GS

Сербский теннисист Новак Джокович (АТР 7) выиграл стартовый матч на Открытом чемпионате США 2025.

В 1/64 финала серб в трех сетах переиграл представителя США Лернера Тьена (АТР 50) за 2 часа и 24 минуты.

US Open 2025. 1/64 финала

Новак Джокович (Сербия) [7] – Лернер Тьен (США) – 6:1, 7:6 (7:3), 6:2

Это была первая встреча соперников.

Джокович одержал 75-ю подряд победу в стартовых матчах на турнирах Grand Slam, став первым игроком (мужчиной или женщиной) в Открытой эре, кому удалось добиться такого достижения в одиночных разрядах. 55 этих викторий он добыл в трех сетах.

Новак в 19-й раз выступает на кортах Нью-Йорка. Он является четырехкратным обладателем трофея US Open.

Для Ноле это 80-й слэм в карьере. Больше только у Роджера Федерера и Фелисиано Лопеса (по 81).

Следующим соперником Джоковича будет квалифайер Закери Свайда (АТР 145).